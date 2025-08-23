Pedro Troglio: cómo quedó la relación con Instituto; Talleres como “rival” y Belgrano para destacar

Sigue en la pelea, ahora dirigiendo a Banfield. Pedro Troglio vivirá un domingo especial contra Boca en la Bombonera, repasó su salida prematura de Instituto, lo que es competir con Talleres en la zona de abajo de la tabla, y lo que vio en el duelo con el Belgrano “de jugadores distintos”.

“En Argentina siempre me contrataron equipos que estaban complicados en la tabla. No era el caso de Instituto, un equipo que estaba bien y un club ordenado. La pasé muy bien en Córdoba. No éramos un espectáculo pero estábamos ahí en el octavo lugar, hubo un gran inicio, después una meseta y después una levantada ganando dos partidos que había que ganar, contra San Martín y con Madryn por Copa Argentina; pero bueno, a veces los que deciden ven otra cosa y hay que aceptarlo, aunque por ahí son decisiones en caliente", recapituló de su paso por Alta Córdoba en el primer semestre.

Podcast Mundo Gloria. Pedro Troglio, director técnico de Instituto. (Nicolás Bravo / La Voz)

CÓMO QUEDÓ LA RELACIÓN CON INSTITUTO

“Córdoba siempre fue una plaza que me gustó, e Instituto uno de los equipos que me interesaba dirigir. Lo mejor que tuvimos fue el inicio porque le ganamos 3 a 0 a Gimnasia, también al campeón Vélez, e hicimos un gran partido en River. Después nos tocaron cuatro partidos casi seguidos de visitante, se nos lesionó Facundo Suárez y ya no encontramos un 9, más allá de que a mi Luca Klimowiz me rindió”, recordó Troglio en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

Pedro Troglio, entrenador de Instituto. (Fotobaires).

“Me hubiera gustado quedarme, hacer otra pretemporada y arrancar mejor. Esa derrota increíble en Tucumán marcó el final, no depende de lo que uno quiere, sino de lo que los demás deciden. Me llevé muestras de cariño de la gente y también del presidente Cavagliatto y del Fede Bessone, quienes hablaron bien de mí para que agarrara en Banfield. Los presidentes se hablan y automáticamente me contrataron“.

Pedro Troglio fue presentado este jueves al mediodía como nuevo entrenador albirrojo. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Y admitió: “Me gustaría volver en algún momento. La ciudad me encanta, y es un club bárbaro. Me dolió irme, quisiera en un futuro devolver esa confianza que me tuvieron. Instituto cuenta con un muy buen plantel, a la mayoría los tuve, y con un técnico bárbaro. Y una dirigencia que responde”.

Instituto perdió 4 a 0 con Unión de Santa Fe en Alta Córdoba. (Nicolás Bravo / La Voz)

TALLERES, COMPETIDOR EN LA ZONA ROJA

Banfield intenta alejarse de la zona roja del descenso en la tabla anual, en la que Talleres está comprometido. Situación impensada para muchos, incluso para Troglio.

“En la previa, cuando uno analiza a los rivales que están abajo a Talleres lo sacabas, pensás que iba a sumar más. A Talleres y a Vélez les está costando en el Clausura y no es fácil para nadie jugar en esta situación. Para mí Talleres sigue siendo un equipo al que mucho no lo cuento porque creo que en algún momento puede obtener dos o tres victorias y despegarse", analizó Troglio.

Talleres recibió a San Martín de San Juan por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

“Le ganó a Independiente, es un equipo que puede en algún momento meter dos o tres victorias por calidad de figuras, por el plantel que tiene, aunque es incómodo también para ellos. ¿Si es sólo una mala racha? No, todo lo mental cuenta en el fútbol, entonces a veces una victoria acomoda a otra victoria, y una derrota acomoda a otra derrota. Lo mental es vital, te empezás a encontrar ahí abajo con los temores, la pelota no entra, te anulan algún un gol, empieza a haber situaciones desde lo mental que complican. El fútbol es imprevisto, es sorpresa", enumeró el DT.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

POR QUÉ SACA DIFERENCIAS BELGRANO

“Es como todo partido, a veces estás cerca de ir ganando vos, a veces estás cerca de ir perdiendo por dos goles y a veces cerca de empatarlo. Fue lo que nos pasó con Belgrano, arrancamos bien, tuvimos un tiro en el travesaño, un par de situaciones y el partido estaba parejo hasta que llega una genialidad de (Lucas) Zelarayán en el primer gol”; observó Troglio sobre lo que fue la visita al “Pirata” con derrota por 2 a 1 para Banfield.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Nos metieron el segundo gol y ahí te podrían haber hecho otro más y después terminamos la última media hora arrinconándolos y casi lo empatamos. Lo bueno de mi equipo es la personalidad aparte en los momentos difíciles, como cunado remontamos un 0-2 abajo con Estudiantes en la fecha pasada”, destacó.

Belgrano venció 2 a 1 a Banfield en Alberdi. (Nicolás Bravo / La Voz)

Y enfatizó: “Belgrano es eso, hay dos o tres jugadores distintos que en un partido parejo pueden hacer la diferencia, y fue el caso del Chino esa noche. Belgrano siempre tuvo ese potencial, no había tenido un buen torneo en el semestre pasado y empezaron las especulaciones pero los jugadores buenos están. Y la mano de un técnico que conoce muchísimo el ambiente y al club. Cuando se iluminan las grandes figuras, te ganan".