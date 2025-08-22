La camiseta de Maradona en Boca fue elegida como la más linda de la historia

La camiseta de Boca Juniors utilizada por Diego Maradona en 1981 fue elegida como la más linda de la historia del fútbol mundial en una votación organizada por la revista española Panenka.

Más de 100.000 personas participaron de la iniciativa, que enfrentó a modelos legendarios de distintos equipos y selecciones. La mítica camiseta azul y oro de Boca se impuso en la final a tres grandes rivales: la de Alemania Federal de 1990, la de Brasil de 1998 y la de la Fiorentina de 1998-1999.

Un símbolo de Maradona y del fútbol argentino

El diseño elegido corresponde al Torneo Metropolitano de 1981, el único título oficial que Diego Maradona ganó con el club. Fabricada por Adidas, la casaca presentaba los clásicos colores azul y amarillo, el logo de la marca y un detalle distintivo: las iniciales del club dentro de pequeñas estrellas en el sector izquierdo.

Maradona durante el torneo Metropolitano de 1981.

La revista destacó que “un aficionado reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados”, subrayando el peso simbólico y estético de un modelo que trascendió fronteras gracias a la figura de Maradona.

La remera de Maradona elegida como la más linda de la historia. (Gentileza)

Otras camisetas históricas en la votación

La votación formó parte de la edición número 150 de Panenka, que seleccionó inicialmente 150 camisetas históricas y modernas. Entre las finalistas quedaron:

La camiseta alemana con la que se consagraron campeones en Italia 1990.

La de Brasil, subcampeona en Francia 1998.

La recordada violeta de la Fiorentina de Gabriel Batistuta.

También figuraron en la lista otras camisetas recordadas, como las de River Plate (1949), Estados Unidos y Nigeria en 1994, el Inter de Milán de fines de los 90 y el América de México de los 80.