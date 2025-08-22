Instituto de Asamblea: con Cavagliatto y al frente y presentando un notorio superávit

Instituto convoca para este domingo a las 20 a socios y socias que cumplan con los requisitos estatutarios, para ser testigos de la proclamación de las nuevas autoridades del período 2025–2029, con Juan Manuel Cavagliatto al frente, y la presentación de un balance superavitario del ejercicio concluído el pasado 30 de junio.

El informe del ejercicio económico Nº71, que abarca desde el 1° de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, revela un superávit final de 2.087.261.474 millones de pesos.

Juan Manuel Cavagliatto, presidente del club Instituto en el podcast Mundo Gloria, con los periodistas Agustín Caretó y Hernán Laurino. (Nicolás Bravo / La Voz)

Esta cifra, aunque menor al superávit de 2.552.090.635 de pesos del ejercicio anterior, subraya que la gestión financiera sigue siendo positiva de la institución.

El saldo a favor en el club de Alta Córdoba apuntaló a las construcción de obras para el crecimiento desde la infraestructura. La “Ciudad Deportiva IACC” inaugurada en La Agustina, con el nuevo edificio para el plantel profesional que fue inaugurado recientemente, es la muestra cabal.

Inauguración de la Ciudad Deportiva de Instituto en el predio de La Agustina con la presencia de Chiqui Tapia, Martín Llaryora, Daniel Passerini y los presidentes de los clubes de Córdoba. Foto Javier Ferreyra

LOS PRINCIPALES INGRESOS EN INSTITUTO

Los recursos ordinarios de Instituto alcanzaron los 27.393.078.747 en 2025, impulsados por ingresos significativos en áreas como derechos de televisión (5.322.741.218), publicidad y sponsors de fútbol ($5.939.360.046), y transferencias y préstamos de jugadores ($4.594.836.822). Los gastos ordinarios totalizaron 25.860.787.603.

Nico Dubersarsky y su nueva etapa en Austin de la MLS. (Prensa Austin).

El activo total del club al 30 de junio de 2025 ascendió a 22.169.667.741, mostrando un crecimiento respecto a los 19.422.036.603 del año anterior. Mientras que el patrimonio neto también se fortaleció, alcanzando los 16.857.002.173 en 2025, frente a los 14.769.740.699 de 2024.