Daniel Oldrá, DT de Instituto después de caer ante San Lorenzo: “Demostramos...”

Al finalizar el partido en el que perdió ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro por la fecha 6 del Clausura de la Liga Profesional, en Instituto hubo tiempo de análisis de lo que pasó.

El técnico Daniel Oldrá, en la conferencia de prensa habitual, no se mostró enojado ni preocupado sino optimista con el rendimiento del equipo.

El DT de Instituto y su análisis de la derrota ante San Lorenzo

El entrenador albirrojo encaró a la sala de conferencias y declaró: "Me quedo con la actitud del equipo. Hoy demostraron que no era la cara del otro día con Unión. Fue un partido muy parejo, el que hacía el gol ganaba".

San Lorenzo vs Instituto de Córdoba, en el Nuevo Gasómetro. (Fotobaires). Foto: FOTOBAIRES Fecha 6 Torneo Clausura Liga Profesional.

Además, añadió: “Vinimos a jugar con San Lorenzo, que acá no ha perdido. No es fácil salir de un 4-0, y hoy por lo menos demostramos carácter”.

Y ya habló de lo que viene: “Contra Independiente será otro partido difícil, un equipo grande que tampoco está pasando un gran momento futbolístico. Pero es Independiente y es un partido super importante para ellos y para nosotros. Ojalá le podamos demostrar a la gente que Instituto está vivo”.