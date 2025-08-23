Con el fin de volver a encarrilar un poco su destino en el Clausura de la Liga Profesional, Instituto visitó a San Lorenzo por la fecha 6 en un Nuevo Gasómetro con mucha tensión por la situación institucional del equipo local. Terminó ganando el Ciclón 1 a 0.

Un primer tiempo muy parejo, sin muchas llegadas para ambos lados y con el factor común del viento que soplaba fuertemente en el campo de juego.

En el inicio del complemento convirtió Branco Salinardi, el juvenil delantero de San Lorenzo para poner el 1 a 0 que fue un golpe duro de asimilar para los dirigidos por Daniel Oldrá.

Instituto en su partido ante San Lorenzo. (Clarin / Marcelo Carroll).

A pesar de algunos acercamientos, todo fue muy tibio del lado de Instituto y la victoria azulgrana nunca estuvo en duda y así se cerró el juego.

Cómo quedó en la tabla y lo que viene para Instituto

Luego de caer en el Nuevo Gasómetro, Instituto quedó sólo con cinco unidades en el puesto 13 con sólo dos goles a favor y 10 tantos en contra.

El próximo compromiso para el equipo albirrojo es el próximo viernes 29 de agosto, a las 21.15, en el estadio Monumental Juan Domingo Perón de Alta Córdoba recibiendo a Independiente.