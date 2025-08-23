Instituto sufrió un tan humillante como impensado 4-0 frente a Unión en Alta Córdoba, y obligado a cambiar la cara, visita este sábado a las 14.30 a San Lorenzo, complicado a nivel institucional. Por la sexta fecha del Torneo Clausura, televisa TNT Sports.

Fue la peor goleada recibida por Instituto en un primer tiempo como local en Primera, y conlleva a que sea el equipo más goleado en el Torneo Clausura. Para peor, le faltará su líder y capitán, Fernando Alarcón.

EL PARTIDO ENTRE SAN LORENZO E INSTITUTO

En medio de un clima hostil en el Nuevo Gasómetro hacia el restituido presidente Marcelo Moretti, el partido entre San Lorenzo e Instituto arrancó con bastante ritmo sin dominadores en los primeros minutos.

Instituto en su partido ante San Lorenzo. (Clarin / Marcelo Carroll).

En ese ida y vuelta inicial, los “rapiditos” de la Gloria veían que podían lastimar por las puntas. A los 16, Alex Luna hizo una buena jugada por izquierda y terminó con disparo apenas desviado.

Alentado por su público, el equipo de Boedo empezó a apretar más en campo rival pero sin mucha profundidad. Recién a los 35, con un tiro desde afuera de Tripichio, tuvo su primer tiro al arco.

CÓMO LLEGA INSTITUTO

Fernando Alarcón, capitán de Instituto, en el partido ante Platense. (Ramiro Pereyra / La Voz)

La expulsión del “Palomo” Alarcón, por lo que recibió una fecha de castigo, obliga a Daniel Oldrá a realizar al menos un cambio en la defensa. Con Nicolás Zalazar, ex San Lorenzo, en la zaga. Además, debuta Leonel Mosevich e el torneo completando la zaga.

Los convocados por Instituto para el duelo con San Lorenzo.

En el medio campo parecía que Francis Mac Allister recuperaba la titularidad pero se mantiene en el puesto Stéfano Moreyra, y Jonás Acevedo ingresa por el delantero Matías Fonseca, con lo que Damián Puebla iría más de punta.

ASÍ ESPERA SAN LORENZO A INSTITUTO

Convulsionado por el pedido de quiebra en contra del club, en caso de no saldar un reclamo de 5,5 millones de dólares, San Lorenzo trata de enfocarse en lo futbolístico. Y viene de perder el invicto en el torneo, contra Platense en Vicente López.

Damián Ayude, DT de San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo).

Daniel Herrera reemplaza a Gastón Hernández, afuera por desgarro; Ezequiel Cerutti vuelve a la ofensiva por Agustín Ladstatter y Blanco Salinardi comandaría el ataque por Alexis Cuello, ex Instituto, expulsado en la última fecha.

PROBABLES FORMACIONES DE SAN LORENZO E INSTITUTO

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera y Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi y Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Blanco Salinardi y Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Leonel Mosevich y Elías Pereyra; Stéfano Moreyra y Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Jonás Acevedo; Manuel Romero. DT: Daniel Oldrá.