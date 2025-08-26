Vía Córdoba / Belgrano

El cordobés de Los Pumas que fue a alentar a Belgrano en el Gigante de Alberdi

Fue figura decisiva en el triunfo ante los All Blacks y aprovechó el día libre para ir a ver al Pirata contra Central Córdoba

Matías Candoli
Matías Candoli

26 de agosto de 2025,

El cordobés de Los Pumas que fue a alentar a Belgrano en el Gigante de Alberdi
Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

El estadio Julio César Villagra, conocido también como Gigante de Alberdi, estuvo repleto en la noche del lunes en el que Belgrano perdió 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 6 del Clausura.

Por el día y la hora, ya que el partido arrancó a las 19, se esperaba que la convocatoria no fuera tan alta pero el hincha del Pirata siempre dice presente hasta agotar la capacidad del estadio.

El jugador de Los Pumas que fue a alentar a Belgrano

Entre los casi 40 mil fanas celestes que se llegaron a Alberdi en el choque ante los santiagueños hubo uno que, el sábado pasado, fue un jugador clave para que Los Pumas le ganaran 29 a 23 a los All Blacks en el estadio de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship.

Santiago Carreras, jugador de Los Pumas. El seleccionado argentino venció 29-23 a los All Blacks en Buenos Aires y se anotó su primer triunfo ante el combinado neozelandés en condición de local. (AP)
Santiago Carreras, jugador de Los Pumas. El seleccionado argentino venció 29-23 a los All Blacks en Buenos Aires y se anotó su primer triunfo ante el combinado neozelandés en condición de local. (AP)

Se trata de Santiago Carreras que ingresó ante los neocelandeses por Tomás Albornoz y se transformó en jugador clave. El cordobés surgido del Córdoba Athletic y actualmente juega en el Bath de Inglaterra marcó una conversión de try y tres penales decisivos para sellar la victoria.

En la noche del lunes, el apertura no quiso perderse la oportunidad de ir a ver a su querido Belgrano aunque el equipo haya caído ante Central Córdoba y lo reflejó en su cuenta de Instagram @santi_carreras

Historia de Instagram de Santiago Carreras, jugador de Los Pumas, alentando a su querido Belgrano en Alberdi
Historia de Instagram de Santiago Carreras, jugador de Los Pumas, alentando a su querido Belgrano en Alberdi

Temas Relacionados

MÁS DE Belgrano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS