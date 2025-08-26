El cordobés de Los Pumas que fue a alentar a Belgrano en el Gigante de Alberdi

El estadio Julio César Villagra, conocido también como Gigante de Alberdi, estuvo repleto en la noche del lunes en el que Belgrano perdió 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 6 del Clausura.

Por el día y la hora, ya que el partido arrancó a las 19, se esperaba que la convocatoria no fuera tan alta pero el hincha del Pirata siempre dice presente hasta agotar la capacidad del estadio.

El jugador de Los Pumas que fue a alentar a Belgrano

Entre los casi 40 mil fanas celestes que se llegaron a Alberdi en el choque ante los santiagueños hubo uno que, el sábado pasado, fue un jugador clave para que Los Pumas le ganaran 29 a 23 a los All Blacks en el estadio de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship.

Santiago Carreras, jugador de Los Pumas. El seleccionado argentino venció 29-23 a los All Blacks en Buenos Aires y se anotó su primer triunfo ante el combinado neozelandés en condición de local. (AP)

Se trata de Santiago Carreras que ingresó ante los neocelandeses por Tomás Albornoz y se transformó en jugador clave. El cordobés surgido del Córdoba Athletic y actualmente juega en el Bath de Inglaterra marcó una conversión de try y tres penales decisivos para sellar la victoria.

En la noche del lunes, el apertura no quiso perderse la oportunidad de ir a ver a su querido Belgrano aunque el equipo haya caído ante Central Córdoba y lo reflejó en su cuenta de Instagram @santi_carreras