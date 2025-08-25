El insólito error del arquero de Belgrano, para que los santiagueños “madruguen” en Alberdi

Por uno de los goles más rápidos del Clausura, Belgrano empezó perdiendo casi desde el vestuario frente a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi, por la sexta fecha del torneo. Error de cálculo garrafal de su arquero.

Thiago Cardozo, hasta aquí muy seguro desde que se sumó como refuerzo y se adueñó de la titularidad del arco Celeste, quedó a mitad de camino en un centro desde la derecha por parte de Iván Pillud, para que el cabezazo con el arco vacío de Gastón Verón.

¡GOL DEL FERROVIARIO! A los 2' del partido, Verón anota el 1-0 de Central Córdoba ante Belgrano.



En realidad el gol nace de un despeje imperfecto de Nicolás Meriano, quien dejó cortó el rechazo, justo para el envío con rosca de Pillud.

Noticia en desarrollo