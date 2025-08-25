Vía Córdoba / Video

El insólito error del arquero de Belgrano, para que los santiagueños “madruguen” en Alberdi

Gol de Central Córdoba a los 3 mintuos, por Verón, y tras una salida en falsa de Cardozo. Pierde el Pirata como local.

Jorge Nahúm
25 de agosto de 2025,

Desconcierto en Alberdi. Belgrano empezó perdiendo por la falla de cálculo de su arquero.

Por uno de los goles más rápidos del Clausura, Belgrano empezó perdiendo casi desde el vestuario frente a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi, por la sexta fecha del torneo. Error de cálculo garrafal de su arquero.

Thiago Cardozo, hasta aquí muy seguro desde que se sumó como refuerzo y se adueñó de la titularidad del arco Celeste, quedó a mitad de camino en un centro desde la derecha por parte de Iván Pillud, para que el cabezazo con el arco vacío de Gastón Verón.

En realidad el gol nace de un despeje imperfecto de Nicolás Meriano, quien dejó cortó el rechazo, justo para el envío con rosca de Pillud.

Noticia en desarrollo

