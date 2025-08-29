Instituto empató con Independiente y continúa sin triunfos en Córdoba

Dos derrotas consecutivas, una por goleada en Alta Córdoba, ponían a Instituto en la obligación de volver a sumar, anfitrión de un alicaído y conflictuado Independiente de Avellenada. Empataron 0 a 0 por la séptima fecha del Clausura, con muestras de reprobación del público en el Monumental. Televisado por TNT Sports.

Instituto todavía no ganó en su cancha, de hecho no lo hizo en Córdoba: recibió dos goleadas 4-0, contra River en el Kempes y Unión en el Monumental, y sólo rescató un empate con Platense. Por eso antes del inicio hubo reclamo para los jugadores por parte de los hinchas, con el clásico cántico de “jugadores...”. A su vez Independiente no es el mismo del primer semestre, último en la Zona B con un partido menos, y convulsionado por los graves incidentes del partido con Universidad de Chile por octavos de Copa Sudamericana.

ASÍ FUE EL PRIMER TIEMPO

En las primeras acciones del partido, Instituto por poco se queda con 10. Juan Franco se excedió con un planchazo al barrer ante el lateral izquierdo Facundo Zabala a los 6 minutos, y hubo tarjeta amarilla por parte de Luis Lobo Medina. No lo llamaron del VAR, a cargo de Silvio Trucco, para revisar la jugada.

DURA ENTRADA de Franco sobre Zabala y amarilla para el defensor de Instituto 🟨



DURA ENTRADA de Franco sobre Zabala y amarilla para el defensor de Instituto 🟨

Todo un anticipo de lo que serían los primeros 45 minutos, más peleado que jugado y cortado por las faltas; con el reaparecido Mac Allister condicionado por una tempranera tarjeta, y jugadores que dejaron el campo lesionados, como el caso de Loyola en Independiente. El cero no se movería del tanteador.

Todo Independiente reclamó la segunda amarilla para Mac Allister 🧐



Todo Independiente reclamó la segunda amarilla para Mac Allister 🧐

El momento de la lesión de Loyola en Independiente que lo sacó de la cancha ante Instituto



El momento de la lesión de Loyola en Independiente que lo sacó de la cancha ante Instituto

¿ERA PARA REVISAR? 🧐 Dura falta de Puebla contra Zabala



¿ERA PARA REVISAR? 🧐 Dura falta de Puebla contra Zabala

INSTITUTO SIN GOLES Y SIN VICTORIA

En la segunda etapa parecía que podían jugar un partido entero y más, sin convertir. Es la tercera fecha en la que Instituto no anota goles. El vaso medio lleno, esta vez logró mantener el arco en cero.

Quedó en evidencia que la anemia ofensiva Albirroja es un problema sin solución para Daniel Oldrá, y este Independiente del fondo de la tabla (con un partido menos), tampoco es el mismo y sigue con la pólvora mojada, pese a los interesantes nombres de su plantel.

Para completar el cuadro de una noche sin mucho para rescatar, el árbitro Luis Lobo Medina no se quedó atrás y cumplió con una actuación espantosa. Para muestra, la jugada del final, un papelón lo que le cobró al arquero Rodrigo Rey.

JUGADA INSÓLITA 🧐 Rey se pasó de largo y agarró la pelota afuera del área en el final del partido



JUGADA INSÓLITA 🧐 Rey se pasó de largo y agarró la pelota afuera del área en el final del partido

LOBO MEDINA terminó el partido y no dejó patear el tiro libre para Instituto ❌



LOBO MEDINA terminó el partido y no dejó patear el tiro libre para Instituto ❌

CÓMO LLEGA INSTITUTO

La derrota con San Lorenzo, por la mínima, es la segunda consecutiva para Instituto, que debe detener su caída. Y Daniel Oldrá pensó en cambios en cada una de las líneas.

Fernando Alarcón, el capitán, vuelve tras purgar la fecha de castigo por la roja directa ante Unión. Entra en lugar de Leonel Mosevich, y para hacer dupla con Nicolás Zalazar en la zaga central.

𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 7 ⚪️🔴



𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 - Fecha 7 ⚪️🔴

Estos son los citados por Daniel Oldrá y su cuerpo técnico para recibir a Independiente. #VamosInstituto 🇦🇹

El paraguayo Juan Franco llegaría en condiciones para seguir como titular (integra la lista de concentrados), y tanto Francis Mac Allister retomá su lugar, por Jonás Acevedo.

Juan Ignacio Méndez y su primer día en La Agustina. (Prensa IACC).

En la ofensiva Jeremías Lázaro pintaba para titular pero seguirá Damián Puebla, mientras que el paraguayo Manuel Romero, también con molestias físicas, se recuperó y jugará de extremo por derecho. Arriba, regresa Matías Fonseca de delantero de área.

Jeremías Lázaro, extremo de Instituto. (IACC).

ASÍ VIENE INDEPENDIENTE CONTRA INSTITUTO

El zaguero Kevin Lomónaco, una de las figuras de Independiente, se pierde el partido de este viernes por suspensión. Franco Paredes sería su reemplazante. También está lesionado el central Nicolás Freire, por lo que el DT Julio Vaccari deberá improvisar en esa zona y jugaría Sebastián Valdez.

Lomónaco, uno de los defensores con más proyección en el fútbol argentino (Foto: Prensa CAI).

En la delantera estará el uruguayo Matías Abaldo, uno de sus últimos refuerzos, junto a Lautaro Millán y el peligroso Santiago Montiel.

FORMACIONES DE INSTITUTO E INDEPENDIENTE

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Manuel Romero; Francis Mac Allister, Gastón Lodico y Damián Puebla; Alex Luna y Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Franco Paredes, Sebastián Valdez y Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Cedrés, Luciano Cabral y Walter Mazzanti; Matías Abaldo y Gabriel Abalos. DT: Julio Vaccari.