Los impactantes hechos de violencia que tuvieron lugar en el estadio de Independiente afectarán, sin lugar a dudas, al cumplimiento del cronograma de compromisos futbolísticos del club. Como era de esperarse, las sanciones comenzaron a llegar.

Avellaneda. Incidentes en Independiente - U. de Chile. (Clarin)

El Rojo debía recibir a Platense en el Libertadores de América el próximo domingo, en el marco de la Fecha 6 del Torneo Clausura. Pero, a raíz de los episodios sucedidos el miércoles, el fiscal solicitó al juez que se disponga, preventivamente, “la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público”, es decir, pudiendo hacer uso del escenario pero sin la concurrencia de espectadores.

La otra opción que quedaba en manos de las autoridades para que participe el público de Independiente era realizar el espectáculo en otro escenario. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad bonaerense sorprendió con otra determinación.

Qué determinó el Ministerio de Seguridad sobre Independiente

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, solicitó la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora, que esté integrada por personal de dicha agencia, de la Policía, de Independiente, de la AFA y de Conmebol. El objetivo es coordinar cómo prevenir o actuar en el futuro ante situaciones similares.

La medida de la Aprevide

Una de las condiciones fue que esta se forme en las próximas 72 horas hábiles y se solicitó a la Liga Profesional postergar el partido entre Independiente y Platense, atendiendo a que antes de ese encuentro se cumpla con el establecimiento de la Comisión. Según consignó el sitio Doble Amarilla, el partido podría jugarse durante la próxima fecha FIFA.

Por el momento, no se conoce la decisión de Conmebol respecto de las sanciones que regirán para Independiente y, por caso, para U de Chile en relación a la participación de ambos en la Copa Sudamericana, considerando que el partido que disputaban quedó cancelado.