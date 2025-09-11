Vía Córdoba / Video

Por Talleres, un pastor recorrió el Kempes para cortar una “brujería”: “Se sintió algo tremendo”

El integrante de la Iglesia evangélica caminó todo el estadio y detectó mucha negatividad en un sector específico. “Tuvimos que estar orando”, sostuvo.

11 de septiembre de 2025,

El equipo de Carlos Tevez recibe ayuda divina para que Talleres vuelva al camino del triunfo. (Prensa Talleres).

Previo a la conferencia de prensa del presidente Andrés Fassi, un pastor evangélico recorrió el estadio Mario Alberto Kempes para cortar toda posible “brujería”, según definió, en contra Talleres. Al final de su accionar, aseguró haber hecho lo correcto y reveló que sintió “algo tremendo”.

Video: por Talleres, un pastor recorrió el Kempes para cortar una “brujería”

“Entro a la cancha por la parte norte, desde el arco hacia la mitad de cancha. En ese sector, donde vimos a ese colaborador de Instituto que tiró sal, se sintió algo tremendo”, describió Gustavo Datoli, en diálogo con Hablando de Talleres.

Posteriormente, describió la presencia de “mucha negatividad” y una opresión de gran tamaño. “Tuvimos que estar orando, declarando libertad y tuvimos que cortar todo un maleficio, hechizo y brujería que se podría haber hecho en contra de nuestro club”, ratificó.

Como vocero de la comunidad creyente, opinó: “Hemos hecho lo correcto y ahora ese arco se va a abrir”. le damos gracias a Dios, Por último, deslizó: “Creo que algo se rompió y va a empezar algo nuevo”.

