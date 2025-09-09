Un referente de Belgrano habló del club y opinó de Talleres: “Lo veo...”

La realidad del fútbol de Córdoba siempre es materia de análisis. Tanto Belgrano como Talleres y el mismo Instituto con sus pobres actualidades son abordados en la opinión de exjugadores y también de antiguos entrenadores.

Hay un volante que brilló en el Pirata campeón del Regional ’86 y que pasó luego por Boca, Atlético de Madrid, el fútbol francés y River. Luego regresó al Celeste de sus amores en donde se retiró a mediados de la primera década del nuevo siglo.

Para muchos veteranos hinchas del Pirata, José Luis Villarreal fue uno de los mejores volantes centrales que pasaron por el fútbol de Córdoba. Brilló en Belgrano, pasó a Boca donde fue campeón, luego jugó en el Atlético de Madrid, River, en Francia y en México. Regresó a la ciudad para retirarse con la Celeste.

En la actualidad dirige al Palm Beach de Miami y, desde su casa, habló con canal Showsport y opinó de la realidad del club de sus amores y también se acordó de Talleres.

"El Ruso Zielinski le ha dado un orden al equipo, sobre todo defensivo. Veo a un Belgrano mucho más protagonista, que en definitiva es todo lo que queremos", dijo Villita.

Y siguió: “La mejor versión fue contra Independiente y eso fue una invitación a ilusionarse, sobre todo en la Copa Argentina. Ojalá se le dé“.

También se refirió al regreso de Lucas Zelarayán al club y lo comparó con su propio regreso: “Al Chino lo amo. Me siento muy identificado con él, volvió a los 31, la misma edad que tenía cuando volví. Son esos jugadores hinchas que se identifican con la gente, no solo por el amor al club sino por la entrega que tienen y las cosas que dejan de lado“.

Y, sobre el talentoso volante que regresó al Pirata, añadió: ”Le dio más prioridad a lo sentimental y emocional que a la parte económica“.

Villarreal también se hizo un tiempo para analizar la realidad de Talleres: “Hace mucho que está demandando por delanteros y no los trae. La realidad es un poco eso. Lo veo un poco complicado, hay que ver como reacciona Aldosivi y San Martín de San Juan“.