Los cambios que prepara Belgrano para enfrentar a San Martín, rival directo de Talleres

Las dos derrotas en fila le bajaron la espuma a Belgrano en el Torneo Clausura, que reanuda este jueves contra San Martín de San Juan. Y por eso mismo cobra más valor el posterior duelo con Newell’s por cuartos de Copa Argentina. ¿Qué equipo pondrá entonces el “Pirata”, ante un rival directo de Talleres por la permanencia?

Ricardo Zielinski ya anunció que Lucas Zelarayán no será de la partida. Porque regresa con escaso margen de recuperación de la doble fecha por Eliminatorias para Armenia (goleada a manos de Portugal, y este martes contra Irlanda del Norte). Y de paso al “Chino” lo preservan para Copa Argentina.

Armenia sufrió una dura goleada ante Portugal con Zelarayán como titular. (AP).

Por otra parte, es una posibilidad concreta que Alexis Maldonado, el último refuerzo en sumarse, sea titular. En una zaga central en la que reaparecerá Lisandro López, cumplida la fecha de suspensión.

Alexis Maldonado es nuevo jugador de Belgrano hasta diciembre de 2027.

En la práctica del domingo último, Zielinski puso en cancha línea de cinco defensores, con Maldonado entre Gabriel Compagnucci, Leandro Morales, Licha López y Federico Ricca.

¿QUIÉN ENTRA POR ZELARAYÁN EN BELGRANO?

El “Ruso” Zielinski deberá decidirse entre un par de opciones para sustituir a Lucas Zelarayán este jueves a las 20 en Alberdi. La más probable es que ingrese Julián Mavilla, por sus características similares.

Julián Mavilla Belgrano

También podría haber una chance para Ulises Sánchez, aunque en otra función. Reemplazando quizá a Francisco González Metilli. Por otra parte, ya está a disposición Facundo Quignón (se había lesionado antes del partido con Defensa y Justicia), aunque no sería parte del once titular.