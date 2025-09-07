Belgrano es el primero en volver al ruedo, y con el doble objetivo: Clausura y Copa Argentina

El receso por Eliminatorias queda atrás, y Belgrano será el encargado de reabrir la competencia en el Torneo Clausura, este jueves las 20 contra San Martín de San Juan, por la octava fecha. A seis días de su cruce con Newell’s por cuartos de final de Copa Argentina.

Contra los sanjuaninos reaparece Lisandro López, tras purgar la fecha de suspensión por la tarjeta roja contra Central Córdoba. Y no sería el único cambio en la defensa, ya que Alexis Maldonado, el último refuerzo en incorporarse al filo del cierre del libro de pases; podría hacer su debut.

Por contrapartida, no estará Lucas Zelarayán, convocado por la selección de Armenia que enfrentó a Portugal, con derrota 5-0; y este martes recibirá a Irlanda del Norte, también por Eliminatorias Uefa. Volverá al país muy encima del partido con San Martín, y Ricardo Zielinski decidió preservarlo.

Armenia sufrió una dura goleada ante Portugal con Zelarayán como titular. (AP).

CON LA COPA ARGENTINA TAMBIÉN EN LA MIRA

Belgrano apuesta fuerte por el pase a semifinales de Copa Argentina, el miércoles 17 de septiembre a las 19 en el estadio en San Luis, frente a un alicaído Newell’s que también arrastra dos derrotas consecutivas. Una, en el clásico rosarino.

La venta de entradas para el partido que se disputará en el estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, comenzará el lunes 15 de septiembre. Exclusiva para socios, con entradas populares en 35 mil pesos platenas en 60 mil.

Belgrano Copó Villa Mercedes y ahora hará lo mismo en Rosario (Prensa Belgrano).

El público de Belgrano contará con 16 mil lugares en total, distribuídos en popular sur y platea oeste. En esta edición de la copa el “Pirata” enfrentó en este escenario a Defensores de Belgrano, copando las tribunas disponibles.