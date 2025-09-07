Quién es la joven promesa del fútbol que muchos señalan como el sucesor de Messi

Rayane Messi Tanfouri nació en mayo de 2007 en Sèvres, Francia. A pesar de compartir apellido con el astro Lionel Messi, no tienen vínculo familiar alguno. Su verdadero talento, sin embargo, tiene cada vez más miradas encima.

Desde temprana edad mostró habilidades destacadas en el fútbol. Formado en la prestigiosa academia de Clairefontaine, Rayane dio sus primeros pasos profesionales en el Dijon FCO, donde firmó contrato a los 16 años.

Rayane Messi

En 2024, fue transferido al Racing de Estrasburgo. Si bien jugó en el equipo B sin convertir, se consolidó como una de las promesas más brillantes del fútbol francés.

Su despegue mediático llegó en la Copa de Francia 2025, cuando marcó dos goles en apenas seis minutos, confirmando su potencial goleador y explosividad ofensiva.

Rayane Messi

Actualmente está cedido en préstamo al Pau FC, de la Ligue 2, como parte de su proceso de crecimiento y para ganar rodaje competitivo.

Lo llaman “Messi europeo” no solo por su apellido, sino también por su estilo técnico y potente definición. A sus 18 años ya despierta interés de clubes en Inglaterra, Alemania y Francia.

El Young Guardian 2024 lo incluyó entre los mejores talentos del mundo nacidos en 2007, consolidando su perfil como figura global emergente.

Rayane Messi

Sus raíces son tan diversas como su capacidad futbolística: de padre camerunés de origen sudanés y madre tunecina, ha sabido combinar herencia cultural y talento genuino en su recorrido deportivo.

Con experiencia en selecciones juveniles francesas, Rayane acumula convocatorias en U16, U17 y U19. Su participación fue clave para la clasificación de Francia al Europeo Sub-17, donde destacó con goles decisivos.

Actualmente es el joven más observado en el circuito europeo: su evolución marcará si se convierte en una figura de élite o si el peso del apellido termina por opacarlo. Por ahora, su fútbol manda.