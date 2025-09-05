Belgrano por cuartos de final de Copa Argentina: cuánto costarán las entradas

La Copa Argentina es el gran objetivo de Belgrano, y contra Newell’,s por los cuartos de final el próximo miércoles 17 de septiembre, se sentirá local en Villa Mercedes, San Luis. Y otra vez, ante una enorme asistencia de hinchas del “Pirata”.

Los precios de las entradas ya se dieron a conocer de manera extra oficial: 35 mil pesos la popular y 60 la platea. Un incremento de 10 mil pesos en plateas, mientras que la “popu” costará el mismo precio que en octavos de final.

La hinchada de Belgrano en San Luis. (Prensa Belgrano).

La venta de entradas comenzará el lunes 15 de septiembre en Alberdi de manera presencial para los socios que podrán adquirir hasta cinco boletos cada uno y de quedar un remanente se venderán el día martes 16 para público general. Siempre en las boleterías del estadio Julio César Villagra.

Hinchas de Belgrano hicieron cola para comprar entradas para el partido contra Independiente. (José Gabriel Hernández / La Voz)

LA UBICACIÓN PARA LOS HINCHAS DE BELGRANO

La parcialidad de Belgrano tendría las mismas ubicaciones en el estadio La Pedrera que en el cruce con Defensores de Belgrano en la instancia de 16avos. Es decir la cabecera sur y la platea oeste (la del frente de los banco de suplentes), un total de 16 mil lugares. En la platea se realizará “el pulmón” con la popular de “Newell’s.

Todavía no fue confirmado de manera oficial, pero los cordobeses se trasladarán desde Córdoba para Mercedes por la autovía a Río Cuarto y de allí por la ruta 7. Una vez en la ciudad de San Luis, podrán ubicarse en el predio Espejo de Agua para esperar el horario del encuentro.