Belgrano reconoció el gesto de Mariano Troilo, por una donación para las Divisiones Inferiores

Mariano Troilo, zaguero central con convocatoria a la Selección argentina, fue transferido de Belgrano al Parma de Italia en una cifra millonaria e histórica para el club de Alberdi. Que resaltó un gesto del defensor en beneficio de las divisiones formativas.

“Belgrano comunica que, por decisión propia, Mariano Troilo le donó al Club para sus divisiones juveniles una histórica suma de 472.000 Euros”, dieron a conocer en un comunciado desde Alberdi.

Belgrano confirmó cuánto dinero pagó Parma por Mariano Troilo.

“Este gesto gigante hacia la institución que lo formó nos llena de orgullo, y reafirma el sentido de pertenencia que tienen nuestros futbolistas formados en la cantera pirata”, destacan en otro tramo del comunicado.

Y completaron: “Porque Villa Esquiú es la Cantera Pirata, la tierra donde los sueños se hacen realidad. El lugar donde, además de enormes talentos, formamos grandes personas.¡Muchas gracias, Nano! ¡Belgrano siempre será tu casa!”.

Mariano Troilo, defensor de Belgrano, entrenando con la selección argentina en el predio de Ezeiza. (Prensa Argentina)

LA VENTA MÁS CARA DE BELRANO

Belgrano transfirió a Mariano Troilo (22 años), en 9.600.000 millones de dólares por el total de la ficha. Cifra inédita para la institución.

Mariano Troilo, pretendido por el Pisa de Italia (prensa Belgrano).

Por la operación, el club contará además con un 15 por ciento de plusvalía sobre el excedente de 7,2 millones de euros en una futura venta del marcador central, que pasó 13 años en Belgrano.