El nuevo jugador de Belgrano habló de su llegada al club: “Me sedujo...”

Luego de una serie de movimientos en el trayecto final del mercado de pases, Belgrano confirmó la incorporación del defensor central Alexis Maldonado. El jugador ya habló como nuevo Pirata y se mostró ilusionado de cara a su nueva etapa en su carrera profesional.

Belgrano confirmó la llegada de Alexis Maldonado

Alexis Maldonado llegó para reforzar el plantel que conduce Ricardo Zielinski, quien tuvo las últimas bajas de Mariano Troilo y Nicolás Meriano. El Pirata se movió rápido en el cierre y concretó el arribo del ahora exjugador de Banfield.

Alexis Maldonado es nuevo jugador de Belgrano hasta diciembre de 2027.

Si bien su exentrenador, Pedro Troglio, también exInstituto, lo describió, el mismo profesional de 28 años le dejó una especie de carta de presentación al público de Alberdi.

El nuevo jugador de Belgrano habló de su llegada: “Me sedujo...”

“Me sedujeron las ganas de jugar acá, es un club muy grande. Siento que es un club con su gente, su institución y es un desafío hermoso”, destacó en primera instancia, en diálogo con la prensa de Belgrano.

Posteriormente, se calificó como un defensor con un “juego agresivo”. “Cuando se puede jugar se juega y cuando no, se tira largo”, expresó con una sonrisa cómplice. “Soy una persona que ayuda al grupo, va al frente, habla mucho, colabora, es compañera y da todo por el resto”, cerró.

Belgrano pagó 500.000 dólares y adquirió el 80 por ciento de la ficha de Maldonado a Banfield, donde se formó y debutó en Primera División en 2016. Disputó 116 partidos y se consolidó como capitán del equipo. El jugador firmó contrato hasta diciembre de 2027.