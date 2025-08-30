A último momento, Belgrano hizo un par de movimientos más en el mercado de pases, para la defensa

La transferencia de Mariano Troglio, que jugará en el Parma de Italia, le permitía a Belgrano contratar un refuerzo. Había posiciones encontradas. Al parecer Ricardo Zielinski se conformaba con lo que tenía, pero desde un sector de la dirigencia pensaban en un defensor más. Y esa postura es la que prevaleció, al cierre del libro de pases.

Es así que llegará Alexis Maldonado, defensor de Banfield, por la compra de su pase en 500 mil dólares. Más la cesión a préstamo de Nicolás Meriano.

Alexis Maldonado, defensor que llegaría a Belgrano. (Gentileza La Unión).

Maldonado, riojano de 27 años y 1,88 de estatura, debutó en Banfield en 2017, y registra dos goles en 98 partidos en el “Taladro”.

Nicolás Meriano puga por meterse en el 11 inicial del Pirata ante Barracas (Prensa Belgrano).

En el caso de Meriano, la salida de Troilo le daba una nueva posiblidad de ganarse el puesto como titular. Su participación en la fecha pasada contra Central Córdoba, goleada3-0, fue con una mala noche suya, ya que de un rechazo deficitario vino el primer gol santiagueño.

REFUERZO A ÚLTIMO MOMENTO PARA BELGRANO

El plazo para que Belgrano sumara otro refuerzo, en este caso el séptimo, era hasta el final de agosto, cuyo último día hábil fue ete viernes. De allí la premura de la operación por Alexis Maldonado.

El zaguero fue titular en la victoria de Banfield contra Tigre por 1 a 0 como local, gol de Mauro Méndez. Imprevistamente, salió en el entretiempo, reemplazado por Santiago Daniele.

Muchos se deben haber preguntado por qué salió Maldonado en el entretiempo. No estaba lesionado. #Banfield lo vendió a #Belgrano en el medio del partido con #Tigre a cambio de 500 mil dólares más el préstamo de Meriano. No trates de entenderlo. No pasa ni en una feria persa. — Daniel Avellaneda ⚽🎙️📰 (@davellaneda77) August 30, 2025

Belgrano adquiere el 80 por ciento de la ficha, con contrato por dos años y medio. Y entre lunes y martes llega a Córdoba para la revisión médica (Daniel Barceló @jdanibarcelo en X).