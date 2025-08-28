La derrota de Belgrano y la autocrítica de Gabriel Compagnucci: “Fue un cachetazo, hay que...”

“Nos dolió perder en casa, debíamos hacernos fuertes en nuestra cancha. Nos dolió más perder en casa que los tres puntos en sí, se puede perder pero fue duro. Habrá que aprender y corregir, este cachetazo es preferible ahora que en el final del torneo”. La reflexión de Gabriel Compagnucci, para dejar atrás el tropiezo de Belgrano ante Central Córdoba con un resultado positivo este domingo frente a Defensa y Justicia.

El lateral volante Celeste indicó: “Nos tiene que servir de experiencia los errores que se cometieron, porque después fuimos en busca del empate de manera alocada. Es real que tuvimos varias chances, porque no fue que el rival nos neutralizó. Si hubiésemos estado más finos, el panorama era otro”.

Gabriel Compagnucci, el lateral volante de Belgrano (Prensa Belgrano).

E insistió: “El punto es no salirse de la calma, porque sabemos que el partido tiene 90 minutos y el empate puede llegar en cualquier momento con los jugadores que tenemos y hasta después podes seguir buscando un triunfo. Ya cuando estás dos goles abajo se hace un poco más difícil”.

Gabriel Compagnucci, el lateral volante del Pirata (Prensa Belgrano).

“La derrota nos afectó especialmente porque era un rival directo, si ganábamos quedábamos en la parte elevada de la tabla. Este es un torneo muy parejo y estoy convencido del plantel que se tiene, de los compañeros que tengo y sé que nos armamos para pelear arriba este campeonato“, afirmó.

LOS CAMBIOS EN BELGRANO PARA EL DOMINGO

“Seguramente el Ruso (Ricardo Zielinski) está en la búsqueda de nuestra mejor versión y está bueno para que los chicos que no les viene tocando puedan ir agarrando confianza. Aquí, todos debemos estar preparados para jugar cuando se nos necesite. Tenemos que mentalizarnos de ir a Florencio Varela sabiendo que este no es un partido más, sino uno muy importante”; señaló Compagnucci en referencias al cambio de nombre, por ejemplo por la expulsión de Lisandro López, y de sistema; para un 4-4-2.

Belgrano recibió a Central Córdoba en el Gigante de Alberdi por la Liga Profesional. (Pedro Castillo / La Voz)

“Hay que saber que es un rival que juega bien y que si te convierte, la experiencia que se recogió después del último partido con Central Córdoba te debe llevar a que no nos tenemos que apurar. Vamos a Varela sabiendo que nos jugamos una carta importante”, completó Compaguncci.