En una noche llena de brillo y emociones, la Selección argentina goleó a Venezuela 3-0 con doblete de Lionel Messi por duplicado y en eliminatorias, en su despedida oficial jugando en el país. Además, no estará ante Ecuador el próximo martes, y tampoco el cordobés Cristian Romero.

El ex zaguero de Belgrano pasó una noche casi sin sabresaltos por la nula ofensiva venezolona, que jamás puso en riesgo la victoria de la Scalonetta. El “Cuti” anotó u gol en el inicio del encuentro, anulado por un evidente fuera de juego.

La selección en su partido ante Venezuela. (Prensa AFA).

Y en la segunda parte vio la amarilla, lo que por acumulación de tarjetas lo deja fuera del próximo compromiso, en Guayaquil. Una formalidad para la Selección, clasificada de antemano para el Mundial 2026 y primera sin discusión en la tabla. Un posible reemplazo del Cuti es Facundo Medina, ex Talleres y River.

Seguidores en redes de la Scaloneta.

LOS AMISTOSOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Para Cristian Romero fue entonces la despedida del 2025 con la Albiceleste en encuentros oficiales. Quedan los amistosos programados en la gira por Estados Unidosentre el 6 y el 14 de octubre, con partidos programados ante Venezuela y Puerto Rico.

Lionel Messi y Julián Álvarez festejan la gran actuación y la victoria de Argentina ante Venezuela en el Monumental. (AP)

Y en noviembre, la selección campeona del mundo tiene previsto viajar a Luanda (Angola) y luego a Kerala (India), en el marco de la ventana FIFA del 10 al 18 de ese mes. Para después sí meterse de lleno en el año del Mundial.