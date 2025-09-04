Lionel Messi pisa el césped del estadio Monumental con un aura de invencibilidad. En 28 partidos disputados allí con la Selección, entre Eliminatorias, amistosos y torneos oficiales, suma 21 triunfos, 7 empates y ninguna derrota, una estadística deslumbrante que refuerza su leyenda como el jugador más decisivo en el escenario local.

Desde su debut en el Monumental en octubre de 2005, ante Perú, Messi construyó un vínculo casi inviolable con ese estadio. Allí marcó 17 de sus goles y repartió 11 asistencias, más que en ningún otro estadio como local.

Lionel Messi y su récord en cancha de River

De hecho, es su cancha predilecta: el lugar donde más veces jugó, contribuyó y brilló con la Albiceleste. El recinto no solo aloja memorias, sino que las potencia en cada aparición suya.

Entre esas 28 presentaciones, 24 fueron por Eliminatorias Sudamericanas, donde anotó 14 veces, y 4 partidos fueron amistosos, en los que marcó 3 goles. Su balance goleador también es contundente.

Lionel Messi se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi de cara a su último partido en el país con la selección argentina. (AP)

Además, el dato llama más la atención si se considera que ningún jugador disputó más partidos por Eliminatorias en el Monumental que Messi, consolidando su liderazgo histórico.

En contextos de alta presión, clasificatorias, semifinales o finales como la Finalissima, el Monumental con Messi se convierte literalmente en un fortín impenetrable. No hay rival que escape al efecto arrollador de su presencia.

Lionel Messi

Este jueves, cuando Lionel vuelva a pisar ese césped ante Venezuela, podría disputar su partido número 28 allí y reafirmar esa estadística que ya suena a mito entre los fanáticos.

Y si bien los números ya son impresionantes, resta saber si este será su último partido en Argentina con la camiseta de la Selección. En caso afirmativo, su despedida será invicta e imborrable.