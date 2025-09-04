Así va a salir la Selección Argentina contra Venezuela, según la IA

Esta noche, desde las 20:30 hs, la Selección Argentina recibirá a Venezuela en el Estadio Monumental por la ante última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya está clasificado hace fechas al Mundial 2026, pero su rival, se juega sus últimas chances.

Será un partido más que emocionante para muchos porque significa el último en el país por la competición. El combinado albiceleste no jugará por CONMEBOL por 5 años, ya que para la próxima Copa del Mundo, está clasificada por ser anfitriona. Ante esto, la IA se animó a arriesgar un resultado.

Cómo va a salir Argentina vs. Venezuela, según la IA

A la hora de hacer el análisis, el ChatGPT tuvo en cuenta muchos factores, pero finalmente concluyó en que Argentina le ganará 3 a 1 a Venezuela. Sin embargo, dejó en claro que es un pronóstico y que el fútbol puede dar sorpresas.

Argentina igualó con Venezuela 1-1, por eliminatorias. (AP)

A qué hora y por dónde ver Argentina contra Venezuela

El partido arranca a las 20:30 hs, pero las transmisiones de televisión estarán horas antes con toda la previa y el color de los hinchas argentinos. Se podrá ver por TyC Sports y Telefe.

Lionel Messi se entrenó en el predio Lionel Andrés Messi de cara a su último partido en el país con la selección argentina. (AP)

Posible formación de Argentina vs. Venezuela

A falta de confirmación oficial, el entrenador pensaría en poner estos 11 para recibir a la Vinotinto: Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nico Paz o Franco Mastantuono, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.