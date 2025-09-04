La Selección Argentina recibió a Venezuela en el Estadio Monumental por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en una noche marcada por un suceso que nadie quería ver llegar: el último partido local de Lionel Messi con la Albiceleste.

Lionel Messi y Julián Álvarez festejan la gran actuación y la victoria de Argentina ante Venezuela en el Monumental. (AP)

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ya estaba clasificado hace varias fechas al Mundial 2026, pero su rival se jugaba sus últimas chances: no pudo con el campeón del mundo, que ganó 3 a 0, con dos goles del capitán.

La Selección tuvo una excelente performance y el 10 una noche soñada. Jugó los 90, fue la figura del partido, hizo dos goles y casi se lleva la pelota: sobre el final, le anularon un gol.

Los goles de Argentina frente a Venezuela

El primer gol llegó a los 39’ del PT. Tras un pase frontal y perfecto de Leandro Paredes para Julián Álvarez, el “Araña” frenó a tiempo para enfrentar a Romo por derecha y, aunque podía facturarlo él, le cedió el tanto a Messi, que definió de pique. Una verdadera obra maestra para empezar a transitar los últimos capítulos del 10.

Una de las características de esta Selección es la presencia de jugadores de élite en todo su plantel. Así las cosas, Scaloni se dio le gusto de meter en cancha en el segundo tiempo a Nico González y Lautaro Martínez.

Justamente fueron ellos dos los protagonistas del segundo gol. González llegó hasta el fondo por la izquierda y envió un centro bajo al área que el Toro cabeceó de palomita.

El tercer de Argentina y el segundo de Messi llegó a los 34′ del ST. Thiago Almada llegó hasta el fondo por derecha y metió un pase bajo atrás para que el hombre de la noche defina al segundo palo.