Sigue la polémica en Talleres por las jornadas libres para el plantel: cuántas fueron en ocho días

Desde que asumió Carlos Tevez como técnico de Talleres se habla mucho de la modalidad de darle días libres seguidos al plantel. Y ahora, con el receso por Eliminatorias, hubo apenas cuatro entrenamientos en ocho días.

Este lunes los jugadores Albiazules no entrenaron, con descanso después de lo que fue el ensayo del sábado ante el Amsurrbac, con empate de los titulares 1 a 1, y goleda en la segunda parte del ensayo 5-0.

Carlos Tevez, en una práctica de Talleres. (Prensa Talleres).

Al parecer la decisión es plena de Tevez, quien acostumbra a utilizar este esquema. Vale recordar que también lo hizo en la previa de lo que fue hasta aquí su única victoria en el torneo, 2 a 1 sobre Independiente en Avellaneda, y después de lo que fue el debut con derrota en el Clausura frente a San Lorenzo, por el mismo marcador.

Lo cierto es que Talleres viene de dos derrotas seguidas, la última contra Riestra en el Kempes y con la reprobación del público, por su compleja situación en la tabla anual. En puestos de descenso junto a Aldosivi (contra el que debería jugar un desempate), y San Martín de San Juan.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz

Más allá de la disposición del técnico, tal medida hace ruido. Incluso también puertas adentro, según trascendió (@nachocaste_ en X). En momentos en que Talleres debería capitalizar cada entrenameinto para que Tevez pueda encontrar el equipo: no repitió formación nunca en estas siete fechas, y varió el dibujo táctico reiteradamente.

TALLERES Y LO QUE SE VIENE ANTE TIGRE

En el primeros de sus dos partidos seguidos como visitante, Talleres enfrentará a Tigre el domingo 14 de septiembre a las 20.

Miguel Navarro estableció el 1-0 de Talleres ante Huracán por la Liga Profesional. (Javier Ferreyra / La Voz)

Ya estará disponible Miguel Navarro, citado por la selección venezolona que este martes se juega ante Colombia la posibilidad de un repechaje para entrar al Mundial. La alternativa es Javier Báez para el lateral izquierdo.

También regresa al plantel Santiago Fernández, zaguero convocado para la Selección Sub-20 que disputará el Mundial de la categoría desde el 27 de septiembre. Con lo que el juvenil marcador central se perderá, por ejemplo, el clásico con Belgrano.

Santiago Fernández. Fue al Sub 20 y terminó siendo sparring de la mayor por pedido de Scaloni. El 18/9 se dará la lista para el mundial de Chile. El defensor de Talleres, es fija. (Prensa AFA)

Por otra parte, Matías Galarza se recupera de una golpe en el pie derecho y llegaría en condiciones ante Tigre. El sábado en el amistoso, jugó de volante central Mateo Cáceres, por que le juvenil Matías Gómez bajó a la Reserva para el cruce con Belgrano en La Boutique.