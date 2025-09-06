Daniel Retamozo es el periodista de TyC Sports que se equivocó en la transmisión del partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Luego de haber informado que La Banda de Carlitos (LBC) se llama así por Carlos Tevez, explicó el motivo de su error.

El periodista que dijo “La Banda de Carlitos es por Tevez” explicó el motivo de su error

“Este video es para pedirle perdón a La Banda de Carlitos. Ya lo hice ayer, al aire como corresponde, también, frente a cámara en el pospartido que hicimos en TyC Sports", reconoció en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

En paralelo, comentó que él brindó “un dato erróneo al aire porque me habían comentado en la previa que era por una ligazón que había con Carlitos Tevez”. “Bueno, nada que ver”, acotó.

La repercusión del furcio en las redes sociales tuvo amplia magnitud y el comunicador también le pidió disculpas al público de Córdoba. “Que están verdaderamente alborotados y enojados y tienen razón. Ahora dejo de confiar en esa persona que me dio ese dato. Pensé que sabía del tema, se ve que no”, culminó.