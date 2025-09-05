El periodista Daniel Retamozo aseguró en la transmisión del partido entre Argentina y Venezuela que La Banda de Carlitos se llama así por el nombre de Carlos Tevez. Rubén “Kesito” Pavón escuchó el comentario junto a Euge Quevedo y su reacción se hizo viral en las redes sociales.

“La Banda de Carlitos es por Tevez?: el error en la transmisión de TyC Sports

“Me estuve interiorizando en el tema. La Banda de Carlitos es por Carlos Tevez, ¿no es así?, Gastón (Edul)“, preguntó en medio de la transmisión de TyC Sports. Posteriormente, analizó la ”reciente” llegada de Euge Quevedo, quien interpretó el Himno Nacional.

La formación ante Venezuela, con Messi. (AP Photo/Gustavo Garello)

“Euge Quevedo se incorporó hace poco y no era la vocalista oficial de la banda. Vos Gastón, ¿me lo podés corroborar?“, preguntó. Para colmo, el periodista que estaba en el campo de juego confirmó la información, dando a entender que había investigado.

La reacción de Kesito Pavón al escuchar que “La Banda de Carlitos es por Tevez”

Horas más tarde, Euge Quevedo compartió una historia en su cuenta de Instagram junto a Kesito. El vocalista lanzó una cara de sorpresa al escuchar la relación de la LBC con el actual entrenador de Talleres.

Además, tampoco le dejó pasar el furcio relacionada a la “Muela”. “Hace poco...hace tres años bol...y dónde googleaste...pregúntale a Chat GPT. Edul, volvé a Masterchef”, cerró.

Este viernes 5 de septiembre, Euge Quevedo analizó que Gastón “le salían mejor las tortas en Masterchef”, según le dijo a La Voz en Vivo. Con buena onda y humor, reconoció que todo el grupo se lo tomó de la mejor forma. “Nosotros nos matamos de risa. El error que cometió fue asegurar que estuvo averiguando y era mejor que lo dijera sin saber”, culminó.