Fuera del cuarteto, Euge Quevedo tiene un emprendimiento poco conocido

La figura de Eugenia Quevedo explotó en el mundo del cuarteto con su aterrizaje en La Banda de Carlitos (LBC) en 2021. En paralelo, la artista, que cantará este jueves 4 de septiembre en el partido entre Argentina y Venezuela, tiene un emprendimiento poco conocido y fuera de la música.

CÓMO EMPEZÓ EL EMPRENDIMIENTO DE EUGE QUEVEDO

La pandemia y el aislamiento social en la Argentina a principios de 2020 obligaron a las personas a buscar otra fuente de ingreso para sus hogares. El ambiente del espectáculo fue uno de los más afectados y los artistas con menor poder adquisitivo y renombre fueron de los más afectados.

En este contexto, Euge Quevedo y una amiga de confianza emprendieron con un negocio que este 2025 cumplió cinco años. Sin embargo, la artista tuvo que dar un parcial paso al costado por su evolución en los escenarios con LBC.

“Digo tenemos porque comenzó con una amiga en pandemia, pero ahora, claramente, lo maneja ella”, dijo Quevedo en uno de sus videos en su cuenta de TikTok. Allí, suele subir imágenes de los productos que ofrece en Buoque.

DE QUÉ TRATA EL EMPRENDIMIENTO DE EUGE QUEVEDO FUERA DEL CUARTETO

“Nuestro negocio nació a mediados del 2020 en plena pandemia. Nos vimos obligadas a comenzar este emprendimiento por necesidad y gracias a Dios y al apoyo de la familia y amigos pudimos crecer y concretar el sueño de poder tener nuestro primer local”, expresa la página oficial de la firma.

El emprendimiento de Euge Quevedo.

“Vendemos ropa de mujer porque amamos la moda pero sobre todo nos sentimos identificadas con cada una de ustedes a la hora de vestirnos”, aseguraron las dueñas, quienes se definieron: “Somos dos amigas con ganas de crecer y es por eso que nos apoyamos mutuamente”.

Algunas de las prendas que ofrece el emprendimiento de Euge Quevedo.

Esporádicamente, Euge Quevedo sube fotos y videos a sus redes sociales con algunas de las prendas que están disponibles. Una de las imágenes más icónicas muestra su encuentro con La Mona Jiménez.