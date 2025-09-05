Lo que podría haber sido el último partido oficial de Lionel Messi en tierras albicelestes tuvo una tónica bastante cordobesa. Euge Quevedo interpretó el Himno Nacional en la previa de la victoria por 3 a 0 sobre Venezuela y reveló su mayor temor antes de cantar.

Euge Quevedo habló luego de interpretar el Himno Nacional: “Por fin puedo respirar”

“Buenas, por fin puedo respirar. Este día fue de puro nervios, pura emoción, pasé por todos los estados anímicos y por haber y ni siquiera había tenido hambre”, contextualizó la artista en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

En paralelo, definió la actividad como “una locura total”. “Uno tiene muchas cosas y expectativas en la cabeza y siento que canté en un estado de shock porque no sentía el cuerpo”, reconoció.

Euge Quevedo confesó su mayor temor previo a interpretar el Himno Nacional

Por otro lado, Euge Quevedo se definió como una persona “muy autocrítica” y que podría haber cantado mejor. “Pero lo bueno es que tenía miedo de emocionarme, llorar y que no saliera nada”, destacó.

“Es una experiencia que queda para toda la vida. Lo que más me emocionó ahora viendo los videos fue ver mi voz y ver la cara de Messi atrás mío”, ponderó, emocionada. Por último, prometió “seguir aprendiendo” para avanzar a pasos firmes.