Ganó el próximo rival de Instituto, y espera por Belgrano o Newell’s en Copa Argentina

Instituto vuelve a la competencia por el Clausura este domingo a las 15 en Alta Córdoba, con la premisa de conseguir su primer triunfo como local. Y se medirá con un Argentinos que llega en ganador, semifinalista en Copa Argentina. Instancia en la que esperará al vencedor del cruce entre Belgrano y Newell’s.

Con gol de Tomás Molina, delantero que pasara por Talleres y está intratable, Argentinos venció a Lanús por 1 a 0 en el Cilindro de Avellaneda. Y es el segundo semifinalista de la competencia. El primero es Independiente Rivadavia, que dejó en el camino a Tigre.

Tomás Molina marcó el 1-0 para Argentinos Juniors ante Lanús tras una gran jugada.

Tomás Molina marcó el 1-0 para Argentinos Juniors ante Lanús tras una gran jugada.

Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Lanús en El Cilindro y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. (Prensa Club Lanús)

La formación del “Bicho”, dirigido por Nico Diez, fue con Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Lautaro Giaccone, Matías Giménez; y Tomás Molina.

CONTRA INSTITUTO, ¿Y ANTE BELGRANO?

Este domingo Instituto se las verá ante un rival entonado por ser semifinalista. El equipo de Daniel Oldrá sólo ganó un partido, de visitante ante Gimnasia en La Plata, y en Córdoba apenas cosechó un par empates, el último frente a Independiente; y fue goleado ante River en el Kempes y contra Unión en el Monumental.

Instituto se mide ante Argentinos Juniors, este domingo, por un encuentro interzonal de la fecha ocho en el Torneo Apertura. (Fotobaires)

Por su parte, Belgrano enfrentará a Newell’s el miércoles 17 de septiembre en Villa Mercedes (San Luis), y en caso de superar a la Lepra, se las verá con Argentinos.