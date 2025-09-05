Vía Córdoba / Liga Profesional

La Reserva de Instituto sigue con un campañón y tiene al alcance la punta en el Torneo Proyeción

Derrotó a Unión y aparece en los primeros puestos en la Zona B.

Jorge Nahúm

5 de septiembre de 2025,

La Reserva de Instituto venció a la de Unión y es protagonista del torneo (Prensa IACC).

Instituto se impuso 1 a 0 ante Unión de Santa Fe este viernes en el predio La Agustina, en una muy buen campaña. Y se puso a tiro de Atlético Tucumán, líder de la Zona B en el Torneo Proyección 2025.

La Reserva Albirroja, dirigida por Bruno Martelotto, cantó victoria por el gol del delantero Ignacio Marasca, para lo que fue el 1 a 0 definitivo.

De esta manera la Gloria trepó al tercer puesto con 17 puntos en ocho fechas, producto de cinco triunfos, dos empates y una derrota. El puntero es Atlético con 19, y segundo se ubica Rosario Central con 18, tras la goleada de este viernes 3-0 sobre Newell’s en el clásico.

Bruno Martelotto, DT de la Reserva de Instituto. (IACC).

CÓMO FORMÓ INSTITUTO

Lautaro Espeche; Juan Pablo Albarracín, Lucas Olivera, Genardo Ordoñez y Lautaro Ludueña; Uriel Guzmán, Valentino Arro y Lorenzo Albarracín; Ignacio Marasca, Nehuen Mendoza y Luca Rafaelli; la formación que puso en cancha Instituto.

