Talleres y Belgrano se enfrentan en Reserva, y los técnicos anticipan el clásico

Un Talleres-Belgrano se vive a fondo, también en Reserva y cada vez más. Como ocurrirá este sábado a las 19 en barrio Jardín, en otro enfrentamiento por el Torneo Proyección 2025, con los dos en ganadores y peleando los primeros puestos en sus zonas.

Mariano Levisman, al frente del equipo Albiazul, y Norberto Fernández con su “Betoneta”, analizaron en Vía Córdoba lo que se verá en barrio Jardín, y disfrutan que el clásico en esta divisional sea cada vez con más expectativas.

El clásico de reserva entre Belgrano y Talleres. (José Gabriel Hernández / La Voz)

“Esperemos tener el acompañamiento de la familia Albiazul, con muchas gente en la cancha que puedan disfrutar ver a los futuros jugadores de Primera. Y ojalá sea con una linda victoria”, se ilusionó Levisman.

“Toda la semana se empieza a vivir un partido diferente, recién el jueves pudimos tener a todo el grupo, los que bajaron de Primera y subieron de Inferiores. Con el condimiento de que vamos de visitantes y ante mucha gente, son partidos para disfrutar”, resaltó el “Beto” Fernández.

“Estamos muy a gusto con el andar del equipo, los rendimientos de este semestre en el que pudimos ganar todos los partidos de local. Eso nos ha dado una fortaleza y una confianza muy importantes, hay crecimientos de jugadores que ya se están viendo en el primer equipo, como es el caso de Nacho Alastra, que es un primer cambio para Tévez”, remarcó Levisman.

“La directiva era bajar la edad de los chicos, y jugadores que fueron importantes ya no están. Y pudismo suplirlos. Acoplamos rápidos a los nuevos, y seguimos peleando los primeros puestos. Hay pibes que ya demostraron que son buenos jugadores, caso (Jeremías) Lucco, que jugó en Sudamericana. Esa es la idea principal, prepararlos para que lleguen bien a Primera", explicó el DT Celeste.

LAS FORTALEZAS DE TALLERES Y BELGRANO

Talleres, en su estructura, cuenta con jugadores citados para la Selección Sub 20 que disputará el Mundial en Chile, caso el arquero Santino Barbi y el zaguero Santiago Fernández. Mientras que en Belgrano se acortó la edad de los jugadores, con lo que se rearmó el equipo, siempre con un funcionamiento eficiente.

Mariano Levisman director técnico de Talleres. Entrenamiento de Talleres en el predio. Foto: José Hernández / La Voz

“Para nosotros es una felicidad que los jugadores de Talleres integren las selecciones juveniles. Nos pasa con Santino y con Santiago, antes con Matias Gómez. Jeremia Florentin que está volviendo de una Selección y estuvo en los entrenamientos con Primera, es una muy buena alternativa para el puesto de arquero”, destacó Levisman.

Fernández ya acumula una vasta experiencia al frente de este eslabón entre Inferiores y el plantel superior. Y muchas veces le toca administrar las ansiedades. “Los pibes a veces se frustran mucho cuando no llegan las oportunidades, y es difícil porque en esa situación no recepcionan nada. Son vaivenes. Como cuerpo técnico con Leo Felicia, con el profe Mazzaforte estamos atentos para contenerlos, para que sean constantes. Somos un poco el inflador para que vuelvan a estar bien".

Primera práctica de Norberto Fernández como DT interino de Belgrano post despido de Juan Cruz Real

El DT de Talleres, opinó sobre el potencial de Belgrano: “Tenemos una muy buena relación con el Beto, el trabajo que ellos hacen es muy bueno, han tenido mucho aporte de jugadores juveniles, es para sacarse sombrero que el laburo que han hecho y es un equipo que tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha para adelante. Vamos a intentar contrarrestarlos con nuestro buen bloque defensivo y plasmar nuestra identidad de juego, con un equipo que está con una mejor energía y mejor finalización de jugada".

Y el Beto también ponderó a su colega y a sus dirigidos: “Con Mariano siempre hablamos, lo he seguido cuando le tocó dirigir en Primera, y uno aprende de buenas personas como él. No podemos regalar nada porque ellos roban la pelota y salen rápido, intentan jugar. No nos pueden agarrar mal parados”.

TÉCNICOS CON PERFIL DE PRIMERA

Mariano Levisman, en su corta edad, ya integró cuerpos técnicos en Primera, fue entrenador principal en Liga Profesional y hasta en Copa Libertadores.

“He tenido la necesidad para ir ayudando al club, de estar en distintos lugares tengo muy claro cuál es mi rol, he llegado acá hace un año, un poquito más de un año a ser entrenador de Reserva, a crecer. Me tocó dirigir Primera y lo fui haciendo con la naturalidad del caso, y ahora en Reserva entiendo cuál es mi rol y cuál es mi función y me aboco a eso“, puntualizó el DT Albiazul.

La carta de Mariano Levisman (Talleres)

A su vez el Beto enumeró: “Llevo cuatro años en el club, y después de Vélez somos el equipo que más punto sacó, con jugadores promovidos y a préstamo. En Primera me faltó dirigir en un partido al Chino Zelarayán, quien justo estaba lesionado. Ahora está en su nivel, y me pone contento porque es un chico que quiere mucho al club”, indicó el “Beto”, quien ya condujo a Belgrano en un par de interinatos, con victoria frente a Aldosivi en la presente temporada.

Norberto Beto Fernández director técnico de Belgrano en el Predio de VIlla Esquiú. (José Gabriel Hernández / La Voz)

EL MENSAJE DE LOS TÉCNICOS POR EL MOMENTO EN PRIMERA DE TALLERES Y BELGRANO

Mariano Levisman director técnico de Talleres. Entrenamiento de Talleres en el predio. Foto: José Hernández / La Voz

“El apoyo incondicional de la gente que casi siempre lo menciono, está. Lo que nosotros tenemos por parte de los hinchas, es lo que nos va a sacar adelante de todas las situaciones complicadas que nos toca vivir durante los partidos, durante el torneo. Y eso ayudará al equipó a sobrellevar momentos complicados que seguramente los tendremos", enfatizó Levisman.

Norberto Fernández estará como DT interino por tercer partido consecutivo (Prensa Belgrano).

“Al equipo de Primera lo veo muy bien, pasó una rueda que agarró Ricardo (Zielinski) y se ve su mano. Un equipo sólido y duro. Nos ilusionamos mucho con lo que mostró contra Independiente en Copa Argentina, y ojalá con Newell’s sea parecido. La gente está necesitada de pelear por algo y están dadas las condiciones, con un equipo al que llegaron refuerzos importantes, y arriba ya tenía potencial“, proyectó Fernández.