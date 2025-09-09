Instituto solo piensa en volver a ganar con Argentinos: “No merecemos…”

En lo que será la reanudación del torneo Clausura de la Liga Profesional, en Instituto tienen un solo objetivo: ganarle a Argentinos Juniors en el partido por la fecha 8 que se jugará el domingo a las 15 y así pasar la mala racha de seis juegos sin festejar una victoria.

En el entrenamiento del martes en La Agustina hubo atención a la prensa acreditada y el mensaje del plantel de la Gloria es de optimismo.

En Instituto sólo se piensa en volver a ganar

Los dos jugadores designados para enfrentar los micrófonos y cámaras presentes en el entrenamiento fueron Stéfano Moreyra y Alex Luna.

Moreyra fue contundente: “Nosotros sabemos que tenemos que ganar, no nos queda otra. Así que tenemos una final el domingo que ojalá se nos dé“.

Stefano Moreyra vuelve al 11 de Instituto en Mendoza. (IACC).

Sobre los objetivos del equipo, al igual que el DT Daniel Oldrá, se sinceró: "Se miran todas las tablas. Nosotros ahora estamos obligados a ganar. Sumando de a tres vamos a poder mirar para arriba”.

Stefano Moreyra, volante de Instituto. (IACC).

Sobre la situación defensiva de Instituto, Moreyra opinó: “El equipo está fuerte, hay que ir partido a partido. Si mejoramos defensivamente vamos a ir incentivando a los de arriba. Nos vinieron convirtiendo muchos goles pero el grupo está mejorando”.

Alex Luna jugador de Instituto . (José Gabriel Hernández / la Voz)

Otro de los que habló fue Alex Luna. El talentoso enganche no ocultó la ansiedad por salir de la mala racha: “Con muchísimas ganas de salir de esta situación, porque no lo merecemos. Nos matamos entrenando en la semana, así que hay muchas ganas de que llegue el domingo”.

Y afirmó en el cierre: “Merecemos un triunfo y el domingo vamos a ir por eso, porque el día a día con los chicos es bueno. Nos mantenemos firmes y queremos salir a ganar el domingo contra Argentinos”.