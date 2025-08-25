El próximo rival de Talleres goleó y se acomoda arriba; y le hizo un favor a la T

Talleres, que debe empezar a ganar sí o sí por su incómoda posición, afontará el próximo domingo en el Kempes un desafío complejo, contra el rendidor y peligroso Deportivo Riestra. Equipo que viene de golear 3-0 a Sarmiento, para ubicarse cuarto en la tabla de la Zona B con 10 unidades.

Al mismo tiempo favoreció a Talleres porque Sarmiento es uno de los comprometidos por el descenso, en los promedios y también en la tabla anual, apenas tres puntos por arriba del Albiazul.

Cristian Paz, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas, a los 18, 69 y 88 minutos respectivamente, anotaron los goles para el triunfo del “Malevo” como local. El domingo 31 de agosto a las 16.45 se las verá con el necesitado equipo de Carlos Tévez.

Deportivo Riestra

Como local Riestra acumula 23 encuentros sin derrotas, y su arquero Ignacio Arce, ex Instituto, extendió el invicto en el arco en esa condición por 800 minutos.

OTRO RESULTADO QUE FAVORECIÓ A TALLERES

El lunes le deparó buenas noticias a Talleres en cuanto a resultados ajenos, de sus rivales directos. Como también lo fue la derrota de Godoy Cruz en Mendoza, a manos de Vélez.

El “Tomba”, ahora dirigido por Walter Ribonetto, quien perdió hasta aquí los cuatro partidos que dirigió, quedó fuera de la Copa Sudamericana y está complicado en la zona roja de la tabla anual. Sólo dos puntos por encima de Talleres.