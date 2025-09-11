El mensaje de Andrés Fassi por el presente de Talleres: “Soy el máximo responsable de esta crisis”

El presidente de Talleres, Andrés Fassi, dio una conferencia de prensa este jueves 11 de septiembre. La pronunciación del mandatario albiazul se dio a 15 días del tenso intercambio que tuvo con un grupo de hinchas en las inmediaciones de La Boutique, a los cuales les pidió disculpas y asumió la responsabilidad total por el presente del club.

El mensaje de Andrés Fassi por el presente de Talleres: “Soy el máximo responsable”

La conferencia de prensa del dirigente del Matador tocó tres temas: el momento deportivo, el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el futuro institucional. El acto estaba previsto para a las 12.45, pero inició a las 13.

“Soy el máximo responsable”, dijo Andrés Fassi sobre el momento deportivo de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

“Hice algunas reflexiones, cortas, que creo que son de mucha trascendencia para explicar todo lo que nos toca vivir y lo que viene”, indicó Fassi, quien se calificó como “el máximo responsable de esta crisis”

En cuanto a la ubicación en la tabla que lo posiciona en zona de descenso, analizó la “poca productividad de puntos en los últimos dos torneos”. En paralelo, ponderó la “crueldad” del fútbol que “nos coloca en la situación del descenso a seis meses del titulo en Paraguay”.

Por otro lado, defendió la permanencia del 85 por ciento del plantel que consiguió el segundo lugar en la tabla general de 2024. Esto a pesar de las ofertas que llegaron por parte de otros clubes.

“Y sumamos refuerzos. Ni el más pesimista podía imaginarse la situación que hoy estamos atravesando”, dijo. Además, se colocó en el lugar del fanático y comprendió su “malhumor, bronca, enojo y miedo”.

“Nosotros, sentimos exactamente lo mismo, porque esta crisis deportiva sin duda intervienen muchos factores. Algunos externos y muchos que dependen directamente de nosotros”, recalcó.

En sentido de una nueva autocrítica, estudió que no tomó “las mejores decisiones deportivas” ya que “el futbol te demuestra que te enseñan todos los días”.“Por eso hoy le pido disculpas a los hinchas porque no estamos siendo el Talleres por el que tanto luchamos tantos años”, cerró el dirigente de una estructura que hizo una “fuerte autocrítica interna”.

Talleres: el pedido de disculpas de Andrés Fassi a Chiqui Tapia

En cuanto al segundo tópico, le pidió disculpas púbicas y directas a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las declaraciones que emitió en la conferencia de prensa que fueron posteriores al encuentro con el árbitro Andrés Merlos.

“Mi reflexión es que ni la forma ni el momento en el que me exprese fueron las adecuadas. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Expreso públicamente una disculpa a Claudio Chiquita Tapia”, reconoció.

El futuro de Talleres: Fassi confirmó la fecha de las próximas elecciones

En el tercer apartado de su discurso, Fassi recordó que “hoy más que nunca el club es de los socios” y confirmó la fecha de elecciones. “El domingo 19 de octubre los socios tendrán la responsabilidad de elegir proyectos y dirigentes para los próximos cuatro años”, lanzó.

A su vez, destacó el trabajo de su gestión a lo largo de 11 años que registraron “asambleas con orden, superávit económico y crecimiento”. “Sigo pensando en un Talleres unido que entre todos lo haremos crecer. Pongo a disposición de los socios mi liderazgo y la estructura valiosa que hizo de Talleres un continuo crecimiento”, concluyó antes de dar pie a las preguntas de los periodistas presentes en la sala.