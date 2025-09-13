Vía Córdoba / Talleres

Talleres y la lista de concentrados para la visita a Tigre, y cortar la larga racha sin goles

La T, obligado a sumar por su compleja situación en la zona roja. Cuántos partidos acumula sin anotar y sin victorias.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

13 de septiembre de 2025,

Talleres y la lista de concentrados para la visita a Tigre, y cortar la larga racha sin goles
Otra oportunidad para Ruben Botta en el armado de juego para Talleres.Y ante uno de los equpos por los que pasó.

Talleres dio a conocer la lista de viajeros para el compromiso de este domingo a las 20 contra Tigre, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con más cambios por parte de Carlos Tevez para reencontrar el gol y el triunfo después de cinco fechas.

Lo más probable es que el DT Albiazul vuelva a poner en escena una línea de cinco defensores, con Matías Catalán entre los centrales, más allá de que el brasileño Rodrigo Guth se recuperó de una lesión y viajó.

La tristeza de los jugadores de Talleres luego de la caída 0-1 ante Riestra en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz)
Y en la delantera Nahuel Bustos le ganaría la pulseada a Federico Girotti, mientras que Ruben Botta se mantendría en la formación más allá de la apatía de sus últimas presentaciones.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz
La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Matías Galarza; Botta y Valentín Depietri; Bustos.

CUÁNTOS PARTIDOS ACUMULA TALLERES SIN GOLES

La necesidad de triunfos de Talleres es imperiosa, para empezar a asomar la cabeza de su incómoda situación al fondo de la tabla anual. Sólo ganó un partido, frente a Independiente en Avellaneda, y desde esa segunda fecha no volvió a convertir goles.

Talleres perdió de local ante Riestra por 1 a 0. Ramiro Pereyra/ La Voz
Vinieron los empates en cero como local ante Godoy Cruz y San Martín, las derrotas 1-0 y 3-0 frente a Lanús y Atlético Tucumán de visitante, y el 0-1 contra Riestra en el Kempes. En total 462 minutos sin convertir, desde aquel golazo de Valentín Depietri en Avellaneda.

