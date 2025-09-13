Talleres y la lista de concentrados para la visita a Tigre, y cortar la larga racha sin goles

Talleres dio a conocer la lista de viajeros para el compromiso de este domingo a las 20 contra Tigre, por la octava fecha del Torneo Clausura. Con más cambios por parte de Carlos Tevez para reencontrar el gol y el triunfo después de cinco fechas.
Lo más probable es que el DT Albiazul vuelva a poner en escena una línea de cinco defensores, con Matías Catalán entre los centrales, más allá de que el brasileño Rodrigo Guth se recuperó de una lesión y viajó.
Y en la delantera Nahuel Bustos le ganaría la pulseada a Federico Girotti, mientras que Ruben Botta se mantendría en la formación más allá de la apatía de sus últimas presentaciones.
La formación Albiazul sería entonces con Guido Herrera; Augusto Schott, Catalán, Santiago Fernández, José Luis Palomino y Miguel Navarro; Ulises Ortegoza y Matías Galarza; Botta y Valentín Depietri; Bustos.
CUÁNTOS PARTIDOS ACUMULA TALLERES SIN GOLES
La necesidad de triunfos de Talleres es imperiosa, para empezar a asomar la cabeza de su incómoda situación al fondo de la tabla anual. Sólo ganó un partido, frente a Independiente en Avellaneda, y desde esa segunda fecha no volvió a convertir goles.
Vinieron los empates en cero como local ante Godoy Cruz y San Martín, las derrotas 1-0 y 3-0 frente a Lanús y Atlético Tucumán de visitante, y el 0-1 contra Riestra en el Kempes. En total 462 minutos sin convertir, desde aquel golazo de Valentín Depietri en Avellaneda.