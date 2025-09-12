Talleres termina otra semana agitada y se enfoca en la visita a Tigre: cómo formaría

Hasta cuando no juega la vida del Talleres 2025 es con sobresaltos. El jueves habló Andrés Fassi, su pedido de disculpas trajo reacciones adversas desde AFA, incluso del árbitro Andrés Merlos, enfrentado con el titular Albiazul; y en medio de todo, prepararse para ir a jugar, y tratar de ganar, ante Tigre.

Será este domingo a las 20, por la fecha ocho del Clausura, en el que Talleres no despega porque está en puestos de descenso de la tabla anual, con el mismo puntaje que Aldosivi y ahora también San Martín de San Juan, por su empate ante Belgrano.

Talleres vs. San Martín de San Juan Foto: Pedro Castillo / La Voz

En cuanto a la formación, Nahuel Bustos tendría otra oportunidad de comandar el ataque Albiazul, por Federico Girotti. Los dos andan con el arco cerrado, en el caso de Bustos, no convierte desde noviembre de 2024, jugando para San Lorenzo. Y para Talleres su última anotación fue en Copa Argentina, contra Agropecuario, 17 meses atrás.

MÁS CAMBIOS EN TALLERES

Una vez más, como en todo el torneo, Carlos Tevez meterá mano en la formación. En la defensa el brasileño Rodrigo Guth ya se recuperó de la lesión sufrida en la previa del encuentro con Riestra. Habrá que ver si entra o se mantiene Matías Catalán, en la línea de tres defensiva.

Catalán junto con los refuerzos José Palomino y Mateo Cáceres sumaron minutos en la reserva de Talleres. Salieron Suárez, Soria y Matías Cáceres. (Foto: Prensa Talleres)

Por la franja izquierda la otra duda pasa por Miguel Navarro (viene de la eliminación de Venezuela para el próximo Mundial) o Javier Báez. Este movimiento no variará el esquema 3-4-2-1 que tiene en mente el “Apache”.

Miguel Navarro analizó el triunfo de Talleres (Prensa Talleres)

Guido Herrera; Catalán o Guth, Santiago Fernández y José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza y Navarro; Rubén Botta y Valentín Depietri; Bustos; la probable de Talleres para la visita a Tigre.