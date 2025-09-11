Talleres: qué le respondieron del entorno de Chiqui Tapia a Fassi y su pedido de disculpas

La respuesta inmediata la pedido de disculpas de Andrés Fassi, presidente de Talleres, a un año de inciado el conflicto con la AFA, lejos estuvo de ser la esperada en barrio Jardín. Desde el entorno de Claudio Tapia salieron a cruzarlo con dureza y terminos del calibre de “traidor” y “metiroso”.

El inefalble Claudio Toviggino, tesoreros de la AFA y lugarteniente de “Chiqui” Tapia, cruzó con su estilo pendenciero a Fassi y utilizó calificativos altamente agresivos. Incluso hasta para lo que él mismo acostumbra.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

“Qué cara de piedra que sos! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste en complicidad con Mariano Cúneo Líbarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, utilizando y haciendo abuso del aparato del Estado Nacional", descargó Toviggino en su cuenta personal de la red X.

El posteo de Pablo Toviggino en X. (Captura).

“Todos en banda y en despoblado motorizaron distintas medidas judiciales y mediáticas, en una clara maniobra de golpe institucional contra las elecciones democráticas de la Honorable Asamblea de AFA. Pero como además sos cobarde, también denunciaste al hijo del Comandante. ¡Con la familia no! En fin…”, completó.

