Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio “Chiqui” Tapia: “Talleres, a disposición...”

En el segundo tramo de su conferencia de prensa desde el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Card) de Talleres, Andrés Fassi le pidió disculpas a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Andrés Fassi recordó el cruce con Andrés Merlos tras el Talleres vs Boca

El dirigente albiazul recordó la conferencia de prensa que realizó luego del altercado con el árbitro Andrés Merlos. El cruce que terminó con agresiones físicas se dio luego de la eliminación ante Boca, el 7 de septiembre de 2024, por los octavos de final de la Copa Argentina.

El cruce entre Andrés Fassi y Andrés Merlos fue tras el duelo entre Talleres y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina en septiembre de 2024.

Fassi definió esa situación como una “crisis“ y ”uno de los momentos más difíciles a nivel personal y de los mas alejados del futbol”. Con el enojo del momento por la eliminación y el contexto, lanzó fuertes declaraciones contra la estructura de AFA.

“Mi reflexión es que ni la forma ni el momento en el que me exprese fueron las adecuadas. Este hecho hizo que las diferencias se intensificaran aún más. Expreso públicamente una disculpa a Claudio Chiquita Tapia”, dijo este jueves 11 de septiembre.

Inauguración de la Ciudad Deportiva de Instituto en el predio de La Agustina con la presencia de Chiqui Tapia, Martín Llaryora, Daniel Passerini y los presidentes de los clubes de Córdoba. Foto Javier Ferreyra

Al ser consultado por el cambio de su postura, analizó que todas las instituciones están por encima de las personas y hay que defender los valores. “Hay que darle más tiempo a lo que nos reúna y ayude al crecimiento grupal”, ponderó sobre una conversación que tuvo con Tapia en la inauguración de la ciudad deportiva de Instituto, donde le prometió hacer público su pedido de disculpas.

En este sentido, aseguró que su vida es el fútbol y quiere hacer crecer al deporte argentino. “Entender que las instituciones siempre están por encima nuestro. Chiqui, me pongo junto a Talleres a entera disposición para hacer crecer el futbol argentino, aportando nuestra experiencia y visión”, cerró.