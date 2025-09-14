Tras el receso, también agitado como fue gran parte de este 2025 para Talleres, el Albiazul visitó a Tigre, por la fecha ocho del Clausura. Con la misión de sumar, para comenzar a despegarse de la zona de descenso en la tabla anual. Empató con marcador en blanco y estuvo más cerca del triunfo, con un par de remates en los palos.

La T jugó con los resultados puestos de Aldovisi y San Martín de San Juan, con los que estaba igualado en puntos en el último lugar de la tabla. El Tiburón perdió frente a Sarmiento en Junín y los sanjuaninos empataron con Belgrano, por lo que Talleres salió de la zona roja con una leve ventaja, un punto arriba.

Valentín Depietri y Matías Catalán en el partido de Talleres ante Tigre. (Prensa Talleres)

LOS PALOS LE DIJERON NO A TALLERES

Empujado por la necesidad, Talleres asumió el protagonismo en la primera mitad y contó con un par de ocasiones como para abrir el marcador. Sobre todo en una volea de Rubén Botta dentro del áera después de que la peinara Federico Girotti, a los 27 minutos. Se fue por arriba del travesaño.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

Un tibio Tigre también estuvo cerca, con pelota parada. Envío desde la derecha, salida en falso de Guido Herrera y cabezazo a medias del delantero local, para que Palomino pueda despejar al corner.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

Y a los 34, clarísima para la T. Ganó en velocidad Depietri en una corrida desde lamitad de la cancha, y pisando el área su derechazo dio en el poste, con Zenobio ya vencido.

Los palos le dijeron que no a Talleres, porque a los 39 se animó a la media distancia Catalán y su bombazo se estrelló en el travesaño. Increíble, no le sale una a la T.

TALLERES NO PUDO ROMPER EL CERO

Desde la segunda fecha, en la victoria en Avellaneda, Talleres no marca goles. Y pasó un partido más... Le faltó eficacia para quedarse con los tres puntos que merecía frente a Tigre.

Valentín Depietri y Matías Catalán en el partido de Talleres ante Tigre. (Prensa Talleres)

Es cierto que el palo le jugó a favor en la segunda parte, en un cabezazo de Laso, pero hasta el final generó más situaciones de peligro que su rival. Por Depietri, con un cabezazo que desvió Zenobio, y dos del brasileño Rick cuando se iba el partido.

ASÍ LLEGA TALLERES

Una vez más Carlos Tevez meterá mano en la formación y en el esquema de juego. Línea de cinco en el fondo, alternativamente de tres y con Javier Báez por Miguel Navarro; enganche, un media punta y la duda entre Nahuel Bustos o Federico Girotti como delnatero de área. El ex River ganó la pulseada.

El “Apache” insiste con Ruben Botta como enganche, aunque le dio poco y nada al equipo. Y con Valentín Depietri para abastecer al punta. Más allá de las oportunidades que perdió, es el delantero como más goles en un Talleres que acumula cinco fechas sin triunfos y sin convertir.

ASÍ ESPERA TIGRE A TALLERES

“No importa en la situación en la que está, Talleres es un rival bravísimo”, remarcó Diego Dabove, técnico de Tigre y ex Instituto.

Diego Dabove, entrenador de Tigre. (Fotobaires).

Su equipo muestra un paso irregular, está fuera del lote de los que clasifican y quedó eliminado de Copa Argentina, frente a Indpendiente Rivadavia.

PROBABLES FORMACIONES DE TIGRE Y TALLERES

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes y Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández y José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza y Javier Báez; Rubén Botta y Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.