Talleres lo tuvo todo para ganar ante Tigre, y se trae un punto de apoyo

Fue 0 a 0 en Victoria, con lo que salió provisoriamente de la zona de descenso. Estrelló dos tiros en los palos.

Jorge Nahúm
14 de septiembre de 2025,

Talleres lo tuvo todo para ganar ante Tigre, y se trae un punto de apoyo
Valentín Depietri estuvo cerca de la apertura del marcador para Talleres ante Tigre.

Tras el receso, también agitado como fue gran parte de este 2025 para Talleres, el Albiazul visitó a Tigre, por la fecha ocho del Clausura. Con la misión de sumar, para comenzar a despegarse de la zona de descenso en la tabla anual. Empató con marcador en blanco y estuvo más cerca del triunfo, con un par de remates en los palos.

La T jugó con los resultados puestos de Aldovisi y San Martín de San Juan, con los que estaba igualado en puntos en el último lugar de la tabla. El Tiburón perdió frente a Sarmiento en Junín y los sanjuaninos empataron con Belgrano, por lo que Talleres salió de la zona roja con una leve ventaja, un punto arriba.

Valentín Depietri y Matías Catalán en el partido de Talleres ante Tigre. (Prensa Talleres)
LOS PALOS LE DIJERON NO A TALLERES

Empujado por la necesidad, Talleres asumió el protagonismo en la primera mitad y contó con un par de ocasiones como para abrir el marcador. Sobre todo en una volea de Rubén Botta dentro del áera después de que la peinara Federico Girotti, a los 27 minutos. Se fue por arriba del travesaño.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.
Un tibio Tigre también estuvo cerca, con pelota parada. Envío desde la derecha, salida en falso de Guido Herrera y cabezazo a medias del delantero local, para que Palomino pueda despejar al corner.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.
Y a los 34, clarísima para la T. Ganó en velocidad Depietri en una corrida desde lamitad de la cancha, y pisando el área su derechazo dio en el poste, con Zenobio ya vencido.

Los palos le dijeron que no a Talleres, porque a los 39 se animó a la media distancia Catalán y su bombazo se estrelló en el travesaño. Increíble, no le sale una a la T.

TALLERES NO PUDO ROMPER EL CERO

Desde la segunda fecha, en la victoria en Avellaneda, Talleres no marca goles. Y pasó un partido más... Le faltó eficacia para quedarse con los tres puntos que merecía frente a Tigre.

Valentín Depietri y Matías Catalán en el partido de Talleres ante Tigre. (Prensa Talleres)
Es cierto que el palo le jugó a favor en la segunda parte, en un cabezazo de Laso, pero hasta el final generó más situaciones de peligro que su rival. Por Depietri, con un cabezazo que desvió Zenobio, y dos del brasileño Rick cuando se iba el partido.

ASÍ LLEGA TALLERES

Una vez más Carlos Tevez meterá mano en la formación y en el esquema de juego. Línea de cinco en el fondo, alternativamente de tres y con Javier Báez por Miguel Navarro; enganche, un media punta y la duda entre Nahuel Bustos o Federico Girotti como delnatero de área. El ex River ganó la pulseada.

El “Apache” insiste con Ruben Botta como enganche, aunque le dio poco y nada al equipo. Y con Valentín Depietri para abastecer al punta. Más allá de las oportunidades que perdió, es el delantero como más goles en un Talleres que acumula cinco fechas sin triunfos y sin convertir.

ASÍ ESPERA TIGRE A TALLERES

No importa en la situación en la que está, Talleres es un rival bravísimo”, remarcó Diego Dabove, técnico de Tigre y ex Instituto.

Diego Dabove, entrenador de Tigre. (Fotobaires).
Su equipo muestra un paso irregular, está fuera del lote de los que clasifican y quedó eliminado de Copa Argentina, frente a Indpendiente Rivadavia.

PROBABLES FORMACIONES DE TIGRE Y TALLERES

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes y Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández y José Luis Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza y Javier Báez; Rubén Botta y Valentín Depietri; Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

