Resumen de TV de Talleres y su empate; cómo quedó en las tablas y lo que viene

Con el 0 a 0 tomó un poco de aire en la lucha por la permanencia y mejoró. Le sigue faltando gol. Va a Rosario.

Jorge Nahúm

14 de septiembre de 2025,

La formación de Talleres que empató con Tigre, y el apoyo a un miembro del staff.

Talleres podría haber ganado frente a Tigre, lo mereció y los palos se lo negaron. El 0 a 0 tuvo valor de todos modos, porque le sirvió para dejar a Aldosivi en zona de descenso en esta fecha.

La falta de efectividad Albiazul, con sólo tres goles en el torneo y seis fechas sin convertir, lo mantienen en la zona de abajo de la tabla anual. Se benefició con la derrota de Aldosivi en Junín, que también quedó último en los promedios, un punto abajo que la T. Al igual que San Martín de San Juan.

En la Zona B del Clausura, el Albiazul aparece penúltimo con seis unidades, tres más que Independiente (Julio Vaccari dejó de ser el DT). De todos modos está a tres de Atlético Tucumán, el último de los que clasifica a octavos, en la zona lidera por River con 18.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.
CUÁL ES EL PRÓXIMO RIVAL DE TALLERES

Por la fecha nueve Talleres volverá a ser visitante, en este caso el domingo 21 de septiembre a las 19 frente a Rosario Central, que empató con Boca 1 a 1 con un gol olímpico de Ángel Di María.

Después vendrán dos encuentros seguidos en el Kempes para el Albiazul: contra Sarmiento en la fecha 10, y el clásico frente a Belgrano por la fecha 11.

En cuanto a sus rivales directos, por la novena fecha Aldosivi va contra Tigre en Victoria el sábado 20 a las 19, y San Martín recibirá en San Juan a Vélez, el viernes 19/9 a las 19.15.

