Belgrano no para: luego del triunfazo por Copa Argentina, juegan la Reserva y el Femenino

Se viven tiempos de mucha alegría por el lado de Belgrano. La victoria en San Luis por 3 a 1 ante Newell’s que lo clasificó a semifinales de Copa Argentina llenó los corazones de los hinchas que sueñan con conseguir algún título.

Y el tiempo no para. Porque este jueves, el Pirata sigue jugando en el Torneo Proyección y también en el femenino. Se espera que ambos equipos continúen por la senda del triunfo.

LA RESERVA DE BELGRANO VA CONTRA BARRACAS CENTRAL

El primer equipo en salir a escena será la Reserva. Los dirigidos por Noberto Fernández se enfrentan este jueves, a las 15, frente a Barracas Central, de visitante.

Jeremías Lucco conecta para marcar el gol del triunfo de la Reserva (Prensa Belgrano).

El partido corresponde a la fecha 10 del Clausura Proyección en el que los Celestes encabezan la Zona A con 22 unidades y el equipo porteño marcha en la quinta posición con 15. Televisa la plataforma lpfplay.com.

BELGRANO RECIBE A HURACÁN EN EL GIGANTE DE ALBERDI

En el Segundo Torneo Femenino de Primera División, las Piratas buscarán recuperarse de la derrota ante Boca de la fecha pasada. Jugarán este jueves, a las 19, en el Gigante de Alberdi recibiendo a Huracán por la fecha 7.

El femenino de Belgrano en su partido ante SAT. (Prensa Belgrano).

Dirigidas por Mariana Sánchez están segundas en el torneo con diez puntos, a cuatro de las Xeneizes que ayer perdieron ante Ferro. Si le ganan a las de Parque Patricios, quedarán a un solo punto con un partido menos ya que las líderes que todavía no tuvieron fecha libre en el torneo.

Mariana Pomu Sánchez, entrenadora de Belgrano femenino (Prensa Belgrano)

Se espera una gran concurrencia de hinchas piratas. Ingreso sin cargo para socios activos. Las entradas para los que no son socios costarán 5 mil pesos y los menores de 12 años, gratis.

El estadio se abrirá desde las 18 y el ingreso será al Sector Cuellar. El estacionamiento habilitado en calle Tablada tiene un valor de tres mil pesos. El partido será televisado por Canal 10 y por el canal oficial de Youtube de Belgrano.