Belgrano se metió en semifinales de Copa Argentina con un 3 a 1 frente a Newell’s

Desde las 18, Belgrano y Newell’s Old Boys se miden por los cuartos de final de la Copa Argentina. El estadio Parque La Pedrera, en la provincia de San Luis, es el escenario del encuentro que será televisado por TyC Sports.

El partido entre Belgrano y Newell’s Old Boys

El Pirata llega apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. El ganador de esta llave se enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales.

Belgrano arrancó perdiendo con un gol de González, pero lo dio vuelta gracias a la actuación de Franco Jara, quien anotó un doblete, y un tanto del defensor Lisandro “Licha” López. De esta forma, se transformó en semifinalista de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentará con Argentinos Juniors.

Cómo fueron los goles de Belgrano frente a Newell’s

A menos de 10 minutos del inicio del primer tiempo, Newell’s marcó el primer gol con una jugada de Carlos González. Pero, a los 23 minutos, el delantero Franco Jara logró igualar el juego 1 a 1.

¡JARA LO EMPATA EN UN PARTIDAZO! El goleador del Pirata aprovechó la pelota boyando y metió una chilena bárbara para el 1-1 ante Newell's en La Pedrera.



— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 17, 2025

Luego del empate, Belgrano se adueñó de la iniciativa y estuvo cerca del segundo gol por medio de un disparo de “Uvita” Fernández. A los 40 minutos, Uvita tuvo otra chance, pero su remate se fue cerca del palo izquierdo rival. En la jugada siguiente, González Metilli también tuvo una oportunidad debajo del arco. A los seis minutos del complemento, el defensor Lisandro López marcó el 2 a 1 tras un córner.

¡LO DIO VUELTA EL PIRATA!



— TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2025

A los 32 minutos, Jara realizó otro gol que empezaría a cerrar la victoria del equipo pirata.