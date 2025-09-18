Ricardo Zielinski se emocionó al hablar de la hinchada de Belgrano tras la victoria ante Newells, por 3 a 1, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El entrenador destacó el esfuerzo de las personas que viajaron hasta el estadio La Pedrera en San Luis y definió el aliento como “maravilloso”.

El director técnico opinó que el desempeño de su equipo fue “parejo en todas las líneas” y a pesar de haber iniciado abajo en el marcador “tuvimos el dominio de casi todo el partido”. En este sentido, lamentó no haber podido estirar el resultado en la primera etapa.

Partido Belgrano vs Newells Old Boys por cuartos de final de Copa Argentina en San Luis. (Jose Hernandez / La Voz)

Ricardo Zielinski se emocionó tras la victoria de Belgrano: “La gente es maravillosa”

Sin embargo, dejó de lado rápidamente el gustito amargo de la victoria para focalizarse en “algo muy importante”, que fue “felicitar a la gente”. “Hay que valorar el esfuerzo de la gente. Maravillosa, un sentido de pertenencia hacia Belgrano”, describió.

Ricardo Zielinski luego del entrenamiento de Belgrano en Villa EsquiúFoto: Pedro Castillo / La Voz

El entrenador analizó que, probablemente, cierta persona “no la está pasando bien y viene a apoyarnos igual”. Este elemento fue un potenciador y motivador para el equipo que se metió en las semifinales de la Copa Argentina.

Los hinchas de Belgrano acompañaron en San Luis. (José Gabriel Hernández / La Voz).

Posteriormente, definió a la hinchada de Belgrano como “única” y reconoció que le gustaría darle una “alegría”. “Desde siempre me emociona y cuando veníamos para acá, veía y era impresionante”, concluyó.

Cuándo juega Belgrano tras la victoria frente a Newell’s

Ahora, el foco y la concentración están “en el partido que viene”, aseguró el “Ruso. Newell’s será el rival por la fecha nueve del Torneo Clausura, que tendrá a Belgrano en la cancha desde las 21 del lunes 22 de septiembre en el Julio César Villagra.