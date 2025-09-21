Resumen de TV de Talleres y su empate: cómo quedó en la tabla y lo que viene, con Belgrano a la vista

Talleres sumó otro empate en los partidos seguidos fuera de Córdoba, esta vez frente a Rosario Central y en un complicado examen. Como para asomar la cabeza de la zona roja del descenso. Ahora jugará dos veces seguidas como local, primero ante Sarmiento y después en el clásico con Belgrano.

Prueba de carácter, igualó 1 a 1 contra Central tras ir perdiendo. Volvió al gol por Valentín Depietri tras siete fechas, y aguantó el empate con uno menos por la expulsión de Miguel Navarro al promediar el segundo tiempo.

"TODO EL MUNDO ESTÁ CON QUE NOS AYUDAN... SE ADICIONÓ 9 MINUTOS Y SIGUIERON HACIENDO TIEMPO" la bronca de Fideo Di María por el empate de Rosario Central vs. Talleres. pic.twitter.com/CZOrN3zVEc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

El sábado 27 de septiembre a las 21.15 recibirá a Sarmiento en el Kempes, por la fecha 10 del Clausura. Sin Navarro, seguramente con Gabriel Báez en el lateral, y con Matías Galarza ya disponible por purgar la fecha de suspensión. El Kiwi viene de un resonante triunfo sobre un Barracas Central que era puntero, de visitante por 1 a 0.

Después y con día y hora por confirmar, será el clásico con Belgrano, en el primer fin de semana de octubre. Crucial para Talleres en su lucha por salir del fondo, contra un rival que divide su atención con la Copa Argentina, en la que es semifinalista.

TALLERES Y SUS RIVALES DIRECTOS

El empate de Talleres en Rosario cobra más valor por las sendas derrotas de sus dos competidores directos en la zona baja de la tabla anual. San Martín perdió en San Juan 2-1 contra Vélez, y Aldosivi 2-0 frente a Tigre en Victoria.

Rosario Central vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 9 Torneo Clausura Liga Profesional.

Ahora la T los aventaja por dos puntos a ambos. Que además son los últimos en la tabla de los promedios. En la décima fecha Aldosivi recibirá a Argentinos Juniors el sábado 27/9 a las 14.30 y San Martín jugará un día antes, el viernes 26 a las 19 contra Platense en Vicente López. Es decir que Talleres enfrentará a Sarmiento conociendo el resultado de sus rivales directos.