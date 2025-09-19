Vía Córdoba / Liga Profesional

Talleres y los resultados a los que está atento: pierde San Martín en San Juan

Rival directo por la permanencia, el Verdinegro cae ante Vélez. La T juega este domingo en Rosario.

Jorge Nahúm
Jorge Nahúm

19 de septiembre de 2025,

Talleres y los resultados a los que está atento: pierde San Martín en San Juan
El Talleres de Carlos Tevez juega este domingo ante Central en Rosario, y este viernes, atento a San Martin (Prensa Talleres).

En la lucha por la permanencia en Liga Profesional, Talleres debe estar atento a su juego y a los partidos con rivales directos. Y este viernes la fecha nueve del Clausura puso en escena a San Martín de San Juan, que pierde ante Vélez, y a Gimnasia, cuya derrota lo mantiene en situación comprometida en los promedios.

En San Juan el Verdinegro cae 2-0 ante un Vélez con formación alternativa porque se juega el próximo martes el pase a semifinales de Copa Libertadores frente a Racing, que se impuso 1 a 0 en Liniers. Y gana en Cuyo por el golazo de Manuel Lanzini a los 10 minutos.

Apenas iniciado el complemento, el equipo de Guillermo Barros Schelotto aumentó las cifras Dylan Godoy, tras gran habilitación de Lanzini. Golpe al mentó de San Martín.

Por su parte, Gimnasia de La Plata cayó en una racha negativa y fue superado 1 a 0 en su visita al Riestra casi inexpugnable como local, y que es puntero en la Zona B.

El único gol de la tarde lo antó Milton Céliz, a los nueve minutos de la etapa final, y el Lobo aparece con un bajo promedio (1.112), apenas por arriba de Sarmiento, Aldosivi y San Martín. En la tabla anual, que determina el otro descenso, está a siete puntos de Talleres.

Temas Relacionados

MÁS DE Liga Profesional
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS