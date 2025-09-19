Talleres y los resultados a los que está atento: pierde San Martín en San Juan

En la lucha por la permanencia en Liga Profesional, Talleres debe estar atento a su juego y a los partidos con rivales directos. Y este viernes la fecha nueve del Clausura puso en escena a San Martín de San Juan, que pierde ante Vélez, y a Gimnasia, cuya derrota lo mantiene en situación comprometida en los promedios.

En San Juan el Verdinegro cae 2-0 ante un Vélez con formación alternativa porque se juega el próximo martes el pase a semifinales de Copa Libertadores frente a Racing, que se impuso 1 a 0 en Liniers. Y gana en Cuyo por el golazo de Manuel Lanzini a los 10 minutos.

PRIMER GOLAZO DE MANU LANZINI EN VÉLEZ ⚪🔵 El volante controló en el área y sacó un zapatazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2025

Apenas iniciado el complemento, el equipo de Guillermo Barros Schelotto aumentó las cifras Dylan Godoy, tras gran habilitación de Lanzini. Golpe al mentó de San Martín.

GOLAZO DE VÉLEZ ⚽🔝 Gran jugada colectiva, asistencia de Manu Lanzini y definición de Dilan Godoy para el 2-0 ante San Martín de San Juan



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 19, 2025

Por su parte, Gimnasia de La Plata cayó en una racha negativa y fue superado 1 a 0 en su visita al Riestra casi inexpugnable como local, y que es puntero en la Zona B.

¡UN FIERRAZO PARA EL TRIUNFO DEL PUNTERO! El Sultán Herrera no pudo pero Milton Céliz encontró el rebote y sacó un tremendo zapatazo para que Riestra le gane a Gimnasia y sea líder de la Zona B del #TorneoClausura. pic.twitter.com/EtiDYkc9io — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

El único gol de la tarde lo antó Milton Céliz, a los nueve minutos de la etapa final, y el Lobo aparece con un bajo promedio (1.112), apenas por arriba de Sarmiento, Aldosivi y San Martín. En la tabla anual, que determina el otro descenso, está a siete puntos de Talleres.