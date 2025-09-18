Este domingo a las 19 Talleres afrontará otra final por la permanencia, en la visita al invicto Rosario Central, que con Ángel Di María reclama por protagonismo en el Clausura. Y no será un partido más para Carlos Tevez.

El entrenador Albiazul debutó como entrenador a mediados de 2022, justamente en el “Canalla”. Y la última vez que se presentó en el Gigante de Arroyito fue en 2023, como entrenador de Independiente, 1 a 1 en aquella oportunidad.

El Apache condujo a Central por 24 partidos entre junio y noviembre de 2022, con seis triunfos, ocho empates y 10 derrotas, y una efectividad del 38 por ciento. Lo más destacado fue la victoria sobre Newell’s en el clásico, con gol de Alejo Véliz.

Carlos Tevez debutó como entrenador en Rosario Central a fines de junio de 2022.

Además, logró potenciar y consolidar a juveniles que luego fueron vendidos al exterior por cifras millonarias, como Lautaro Blanco (al Elche), Véliz (Tottenham), Gino Infantino (Fiorentina) y Facundo Buonanotte (Brighton).

LA FORMACIÓN DE TALLERES PARA ENFRENTAR A CENTRAL

Sin Santiago Fernández, citado a la selección Sub-20, ni Matías Galarza, suspendido por amarillas; Carlos Tevez realizará cambios una vez más en la alineación de Talleres. Los reemplazos serían Juan Gabriel Rodríguez, un ex Rosario Central, con el brasileño Rodrigo Guth como opción.

Mientras que Juan Camilo Portilla recuperaría su lugar en el sector central, tras dos fechas de suspensión. Falta saber también si Ruben Botta, de muy buen partido contra Tigre, llega a en condiciones por una carga muscular.

Los once del “Apache” este domingo serían entonces Guido Herrera; Rodríguez; Matías Catalán y José Luis Palomino; Augusto Schott, Portilla, Ulises Ortegoza y Javier Báez o Miguel Navarro; Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti.