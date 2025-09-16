Ricardo Caruso Lombardi explotó contra Andrés Fassi por las disculpas a Claudio Chiqui Tapia. El exentrenador de Belgrano cuestionó al presidente de Talleres y calificó su gesto con el dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como una “vergüenza”.

Caruso Lombardi explotó contra Fassi por las disculpas a Chiqui Tapia: “Vergüenza”

“La verdad que a mí me dio vergüenza, yo muero de pie”, reconoció la figura del fútbol, en diálogo con La Voz. En este sentido, comparó esto como si él “pidiera disculpas por algo que dije que sé que pasaba”.

Ricardo Caruso Lombardi, ex futbolista, director técnico y político, en comunicación con La Voz en Vivo. (Captura)

“¿Por qué le pide disculpas Fassi al comandante, como lo llama el otro del tuitero (Pablo Toviggino, ladero del presidente de AFA)? ¿Por qué?”, cuestionó Caruso Lombardi, quien entendió que el albiazul “se tiró para atrás” porque el club está en una situación delicada en la tabla.

Caruso Lombardi analizó las disculpas de Fassi: “Talleres está complicado”

“Está muy complicado con el descenso” y necesita “que al menos no lo perjudiquen más”, analizó. Si bien no cuestionó los arbitrajes en los encuentros del Matador, si opinó que no tuvo suerte y no jugó de la mejor manera.

Conferencia de prensa de Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

Por último, develó una supuesta historia detrás del episodio que involucró a Fassi y al árbitro Andrés Merlos tras el encuentro con Boca del año pasado. Según sus declaraciones, Fassi se habría reunido en la Ciudad Deportiva de Instituto con Tapia y cómo no consiguió la aprobación del entorno cambió la estrategia. “Lo hizo quedar como un tontito”, sentenció el exentrenador sobre Fassi, quien salió a “pedir disculpas por todos los medios”.