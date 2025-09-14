Carlos Tevez y la necesidad de Talleres: “No podemos ganar ese partido que nos destrabe”

De lo mejor desde que Carlos Tevez asumió en Talleres. No alcanzó para romper el cero y ganarle a Tigre, si para demostrar una evolución y despegarse levemente de la zona roja. Termina la fecha ocho fuera de descenso directo.

Así lo entendió el “Apache” y expresó: “Cuando no hacés goles, todo se pone difícil. Pero se ve que el equipo está... Lamentablemente no podemos ganar ese partido que nos destrabe”.

La formación del equipo albiazul que empató con Tigre sin abrir el marcador en Victoria. (Prensa Talleres)

Y añadió: “Podemos estar mejor de lo que estamos. El punto es valioso, aunque lo fuimos a buscar. Queríamos ganar el partido. Estamos firmes en la idea".

El entrenador Albiazul sabe que se viene una parada difícil, en Arroyito: “Hay que poner la cabeza en frío y pensar en Rosario Central, que es un partido difícil. Tuvimos cinco días para trabajar en lo físico. Y los muchachos están bien.”

Valentín Depietri y Matías Catalán en el partido de Talleres ante Tigre. (Prensa Talleres)

LA FALTA DE GOL DE TALLERES

El empate contra Tigre se explica en gran parte en la falta de gol que padece Talleres. Son seis fechas sin anotar, 522 minutos sin festejos.

Tigre vs Talleres de Córdoba. Foto: FOTOBAIRES Fecha 8 Torneo Clausura Liga Profesional.

“La situación en la que están los chicos no es fácil. Cuando se destrabe, el equipo va a fluir. El equipo crea, va a buscarlo. Hay que seguir por este camino... En algún momento ese arco se va a abrir”, dio un mensaje esperanzadar Tevez.

CÓMO VE EL DT DE TALLERES LA LUCHA POR LA PERMANENCIA

En el mano a mano con Aldosivi y San Martín de San Juan, Talleres asomó la cabeza y sacó u punto de diferencia. De todos modos, Carlos Tevez lo relativizó.

“No estoy mirando eso... Estoy mirando en seguir creciendo como equipo y en cómo hacer para que los muchachos puedan seguir mejorando", afirmó.

Carlos Tevez, técnico de Talleres.

Y le agradeció a los hinchas Albiazules. “Todo lo que le digamos a la gente de Talleres está de más. Agradecidos por el apoyo que nos dan. La situación está y hay que hacerse cargo. Es importante sumar y seguir mejorando”.