Elecciones en Talleres: cómo consultar el padrón y quiénes están habilitados para votar

A un mes de las elecciones en Talleres, con un padrón de 36 mil socios que es el más alto en la historia del club de barrio Jardín, confirmaron que ya está disponible el padrón electoral con todos los habilitados para votar el domingo 19 de octubre.

Los socios Albiazules pueden verificar si figuran en el padrón a través de diferentes vías:

Conferencia de prensa de Andrés Fassi, Presidente de Talleres. Foto: Pedro Castillo / La Voz

Web institucional : ingresando a www.clubtalleres.com.ar con el número de DNI.

Portal Boletería VIP : con número de socio y DNI.

De forma presencial: consultando las listas impresas en el Estadio La Boutique, en barrio Jardín Espinosa, y en la sede social del club frente a Plaza San Martín.

Para quienes deseen acceder al padrón en formato digital completo, deberán solicitarlo por correo electrónico a cat.juntaelectoral@gmail.com. Este acceso está regulado por criterios de confidencialidad y uso exclusivo en el marco del proceso electoral.

REQUISITOS PARA VOTAR EN TALLERES

Un grupo de socios e hinchas de Talleres se reunió en la Boutique para protestar por la mala campaña del equipo en el Torneo Clausura. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Están habilitados los socios y socias que cumplan con los siguientes puntos.

Tener 18 años o más al momento de la votación (también podrán hacerlo los mayores de 16 con autorización).

Contar con al menos dos años de antigüedad ininterrumpida como socio al día de la elección.

Tener la cuota de septiembre 2025 abonada (fecha límite de pago: 17 de septiembre).

En caso de cumplir con todos los requisitos y no figurar en el padrón, se debe contactar al área de Atención Integral al Socio por WhatsApp al +54 9 351 226-8833.